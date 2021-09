Tiffany (SNSD) tiết lộ cách thức để có làn da không tuổi: Chỉ cần một thứ này là đủ!

HHT - “Only Murders in the Building” là bộ phim truyền hình hài trinh thám đánh dấu sự trở lại của Selena Gomez trên màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng. Tuy chỉ mới phát hành 4 tập trên nền tảng Hulu nhưng tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn và nhận được sự mong chờ nồng nhiệt từ khán giả toàn cầu.

HHT - "My Name" đang là bộ phim thu hút sự chú ý của công chúng khi sở hữu dàn diễn viên là những ngôi sao đang lên của K-Biz, nội dung mới lạ. Tạo hình gai góc, cá tính của Han So Hee trong "My Name" đối lập hoàn toàn với nét dịu dàng, mong manh trong "Nevertheless" cũng khiến khán giả phấn khích.