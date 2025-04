Tin vui cho fan “Ngôi Trường Xác Sống”: Cuối cùng mùa 2 cũng đã “cử động”

HHT - Sau thời gian dài không có động tĩnh gì, mùa 2 của bộ phim zombie học đường “Ngôi Trường Xác Sống” (All Of Us Are Dead) cũng đã rục rịch “cử động” những bước đầu tiên.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đăng tin rằng bộ phim truyền hình chủ đề zombie học đường Ngôi Trường Xác Sống (All Of Us Are Dead) đã có buổi thử vai cho mùa 2. Được biết, buổi thử vai này diễn ra vào tháng 3/2025.

Chưa rõ những buổi thử vai này chỉ dành cho các vai khách mời và diễn viên quần chúng, hay bao gồm cả các vai chính và vai phụ mới. Nhưng với việc Ngôi Trường Xác Sống 2 đã “im lìm” kể từ lúc thông báo sẽ có mùa 2 từ năm 2022 cho đến nay, cú “khởi động” nhẹ nhàng này mang đến tin vui rằng bộ phim sẽ sớm khởi quay. Nhất là khi mùa 2 đã đặt lịch chiếu dự kiến là trong năm 2026.

Về phần những diễn viên từ mùa 1, đã có bốn diễn viên xác nhận sẽ quay trở lại mùa 2 bao gồm: Yoon Chan Young vai Lee Cheong San - người cuối phim đã hy sinh để cứu bạn bè, chưa rõ cậu sẽ “sống lại” như thế nào; Park Ji Hoo vai Nam On Jo - crush của Lee Cheong San; Park Solomon vai Lee Su Hyeok - chàng trai có nụ cười tỏa nắng, tính cách trượng nghĩa với bạn bè; Cho Yi Hyun vai Choi Nam Ra - cô bạn lớp trưởng bản lĩnh ở cuối phim đã trở thành “zombie lai” - có sức mạnh của zombie nhưng vẫn không mất đi lý trí.

Ngoài ra, dù chưa xác nhận nhưng khả năng cao những thành viên còn sống trong nhóm bạn ở cuối mùa 1 cũng sẽ trở lại trong mùa 2. Có thể kể đến: Lim Jae Hyuk vai Yang Dae Su - cậu bạn có tình yêu to lớn với ẩm thực và nhạc rap, Lee Eun Saem vai Park Mi Jin - cô nàng sợ rớt đại học còn hơn sợ zombie, Ha Seung Ri vai Jang Ha Ri - cô nàng bắn cung siêu ngầu…

Mùa 1 của All Of Us Are Dead lên sóng Netflix vào tháng 2/2022. Chỉ bốn tháng sau đó, vào tháng 6/2022, Netflix chính thức “bật đèn xanh” rằng bộ phim zombie học đường này sẽ có mùa 2. Các diễn viên trong phim như Yoon Chan Young, Park Solomon cũng quay video thông báo tin vui này.

Thế nhưng thời gian chờ đợi mùa phim mới lại kéo dài hơn dự kiến. Đã hơn ba năm trôi qua nhưng All Of Us Are Dead 2 vẫn “im thin thít và lặn mất tăm”. Tiến độ thực hiện chậm khiến không ít khán giả thừa nhận họ đã quên hết nội dung của mùa 1, hoặc mất hứng thú ngóng đợi mùa 2. Tuy nhiên, cũng có nhiều fan “lạc quan” rằng nếu mùa 2 hay thì phim vẫn sẽ gây sốt trở lại.

Câu chuyện của Ngôi Trường Xác Sống mùa 1 kể về một loại virus tấn công một trường trung học, khiến học sinh ở đó bị nhiễm bệnh và trở thành zombie. Những học sinh may mắn chưa bị nhiễm virus hay bị zombie cắn thì thấy mình vừa trốn chạy, vừa chiến đấu với những người đã từng là bạn bè của mình. Cuối mùa 1, rất nhiều học sinh trong trường đã hy sinh, nhưng cũng có những người còn sống, và dường như họ đang ấp ủ cho một chuyến phiêu lưu mới.

Khi lên sóng, All Of Us Are Dead thu hút nhiều khán giả châu Á lẫn quốc tế. Trong 30 ngày đầu lên sóng Netflix, phim đã đạt được con số ấn tượng là hơn 362 ngàn giờ xem. Ở thời điểm công chiếu, All Of Us Are Dead cũng có mặt trong top 10 phim truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất ở 91 quốc gia và ở đó suốt hai tuần liên tiếp.

All Of Us Are Dead mùa 1 gồm có 12 tập, đã lên sóng trọn bộ trên Netflix.