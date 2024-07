Tỉnh Đoàn Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2024

HHT - Ngày 10/7, tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2024.

Tham dự Lễ ra quân đồng chí Trương Minh Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh; đồng chí Đại tá Bằng Lưu Phương, Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Thượng tá Lê Bá Răng, Phó Trưởng phòng công tác đảng, công tác chính trị Công an tỉnh, cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện cùng tham dự.

Đại diện Công an tỉnh, Thượng tá Lê Bá Răng, Phó trưởng phòng công tác đảng, công tác chính trị phát động Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2024 trong tuổi trẻ Công an tỉnh. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”. Chiến dịch “Hành quân xanh” 2024, cùng với các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2025 được tổ chức trên địa bàn huyện Long Mỹ là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện được vai trò của tuổi trẻ trong lực lượng vũ trang, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, thắt chặt tình quân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Công an Hậu Giang tặng 50 bản đồ Việt Nam cho Nhà văn hóa các ấp trên địa bàn huyện Long Mỹ; tặng 1 căn nhà “Ngôi nhà 19/8” trị giá 50 triệu đồng cho em Danh Thị Thu Hồng, có hoàn cảnh khó khăn tại ấp 11, xã Lương Nghĩa; tặng 10 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức tuyên truyền về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân, đoàn viên thanh niên và học sinh.

Sau buổi lễ, tiến hành ra mắt công trình thanh niên “Tuyến đường Cammera An ninh” và tặng hệ thống cammera cho Công an xã Vĩnh Viễn A; khởi công xây nhà cho em Danh Thị Thu Hồng và trồng 2000 chậu hoa ven các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Vĩnh Viễn A.