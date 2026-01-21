Tình huống Nhật Minh nhận thẻ vàng gây tranh cãi, dẫn đến U23 Việt Nam chịu thiệt

HHTO - Trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, bên cạnh chiếc thẻ đỏ của Lý Đức, tình huống Nhật Minh phải nhận thẻ vàng cũng trở thành chủ đề gây nhiều tranh cãi.

Tình huống xảy ra trong bối cảnh U23 Việt Nam chịu sức ép lớn từ đối phương khi đang bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Ở phút thứ 71, Nhật Minh tham gia tranh chấp ở khu vực sân của U23 Việt Nam trong một pha bóng diễn ra với tốc độ cao. Cầu thủ U23 Việt Nam tiếp cận bóng hợp lệ, không gầm giày, không vào từ phía sau và không có động tác triệt hạ cầu thủ đội bạn. Sau pha tranh chấp, cầu thủ mang áo số 9 của U23 Trung Quốc ngã xuống, song việc ngã không xuất phát từ tác động trực tiếp của Nhật Minh mà chủ yếu do mất trụ trong quá trình di chuyển.

Tình huống Nhật Minh nhật thẻ vàng gây tranh cãi.

Dù vậy, trọng tài chính vẫn quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Nhật Minh, khiến các cầu thủ U23 Việt Nam tỏ ra bất ngờ. Xem lại tình huống cho thấy Nhật Minh chạm bóng trước, không có va chạm đủ lực để khiến đối phương ngã, đồng thời không có phản ứng thái quá sau pha bóng. Chính vì thế, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một tình huống tranh chấp thông thường, không đủ căn cứ để phải nhận thẻ.

Ngay sau khi Nhật Minh nhận thẻ vàng, U23 Trung Quốc nhận về một quả đá phạt. Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Lý Đức đánh đầu phá bóng trượt. Bóng đập vào vai Peng Xiao bay vào lưới U23 Việt Nam. Bàn thắng may mắn của U23 Trung Quốc không được công nhận, vì Li Zhenquan việt vị và tham gia vào pha bóng. Tuy nhiên, trong tình huống này, trọng tài truất quyền thi đấu của trung vệ Lý Đức, khi cho rằng trung vệ Việt Nam đánh nguội tiền đạo Abuduwaili trong nỗ lực giành lại bóng.

Lý Đức nhận thẻ đỏ sau pha "đánh nguội" cầu thủ đội bạn.

Trong bối cảnh trận đấu căng thẳng và liên tiếp xuất hiện những pha va chạm, quyết định của trọng tài được cho là nhằm kiểm soát cục diện. Tuy nhiên, việc xử lý tình huống này lại khiến U23 Việt Nam chịu thêm bất lợi về tâm lý.

Chung cuộc, U23 Việt Nam để thua U23 Trung Quốc với tỷ số 0-3, qua đó dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026. Dù không ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc, chiếc thẻ vàng của Nhật Minh vẫn được xem là một trong những tình huống gây tiếc nuối, nối dài chuỗi bất lợi mà U23 Việt Nam phải đối mặt trong một trận đấu có nhiều bước ngoặt đáng chú ý.