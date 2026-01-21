Vì sao Lý Đức nhận thẻ đỏ ở trận bán kết U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc?

HHTO - Trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đã khép lại với nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Bên cạnh kết quả không như mong đợi, tình huống trung vệ Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp hai trở thành tình huống đáng chú ý.

Tình huống xảy ra trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng, khi U23 Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép. Ở phút 74, U23 Trung Quốc được hưởng 1 quả đá phạt góc, từ quả tạt bên cánh phải, bóng chạm vai cầu thủ mang áo số 13 rồi bất ngờ đổi hướng, đi thẳng vào lưới U23 Việt Nam, khiến thủ môn Trung Kiên không kịp phản xạ.

Ngay sau tình huống gây tranh cãi, Lý Đức không giữ được bình tĩnh, đã có hành vi "đánh nguội" trong pha va chạm với cầu thủ đối phương. Trung vệ U23 Việt Nam lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính vì hành vi phản ứng thái quá. Quyết định dứt khoát này khiến các cầu thủ U23 Việt Nam sững sờ, trong khi ban huấn luyện bên ngoài đường biên không giấu được sự thất vọng. Dù sau đó bàn thắng phút thứ 74 này không được công nhận do trọng tài xác định cầu thủ đội bạn đã rơi vào thế việt vị.

Theo Luật thi đấu của FIFA/AFC, mọi hành vi đánh nguội, trả đũa, tác động khi bóng không còn trong tình huống tranh chấp trực tiếp đều bị xem là hành vi bạo lực và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, không phụ thuộc vào việc cầu thủ trước đó có bị phạm lỗi hay không.

Chiếc thẻ đỏ khiến U23 Việt Nam phải thi đấu thiếu người trong những phút còn lại, đồng thời đánh mất hoàn toàn khả năng tổ chức thế trận. Trong khi đó, U23 Trung Quốc tận dụng lợi thế hơn người để kiểm soát bóng chắc chắn, giảm nhịp độ trận đấu và bảo toàn lợi thế dẫn trước.

Trước đó, U23 Việt Nam đã nỗ lực triển khai lối chơi pressing, tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sự chắc chắn nơi hàng thủ và khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn giúp U23 Trung Quốc từng bước chiếm ưu thế và làm chủ cục diện trận đấu.

Chung cuộc, U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, qua đó lỡ hẹn với tấm vé vào Chung kết. Dù không thể đi tiếp, hành trình vào tới bán kết vẫn được xem là kết quả tích cực đối với bóng đá trẻ Việt Nam.

Tuy nhiên, tình huống thẻ đỏ của Lý Đức cùng bàn thua mang tính bước ngoặt ở phút 74 sẽ còn được nhắc đến như một khoảnh khắc đáng tiếc, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu và kết quả chung cuộc của U23 Việt Nam.