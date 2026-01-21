"Chàng trai vàng" Aerobic Hoàng Gia Bảo: Gen Z chọn chữ "vững" để vươn mình

HHTO - Sở hữu bộ sưu tập huy chương ấn tượng tại các đấu trường SEA Games và quốc tế, Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2004) là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ trẻ tài năng, bản lĩnh. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là câu chuyện về một Gen Z không ngừng hoàn thiện bản thân: Từ tư duy học tập cởi mở, khả năng đứng dậy sau thất bại đến một trái tim ấm áp luôn hướng về gia đình và cộng đồng.

Những ngày đầu năm 2026, hòa cùng không khí của những dấu mốc lịch sử mở ra "kỷ nguyên vươn mình" của đất nước, câu chuyện về những người trẻ thực tài, thực làm tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ.

Hoàng Gia Bảo - vận động viên (VĐV) Aerobic của đội tuyển quốc gia Việt Nam, chủ nhân Huy chương Vàng SEA Games 33 - là minh chứng rõ nét cho một thế hệ Gen Z không chỉ dựa vào may mắn, mà trưởng thành bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả trí lực lẫn bản lĩnh tinh thần.

Hoàng Gia Bảo và tấm Huy chương Vàng SEA Games 2026 tại Thái Lan.

Khi vận động viên không chỉ "ăn ngủ" cùng sàn tập

Quan niệm cho rằng VĐV chỉ biết tập luyện dường như không còn phù hợp với thế hệ của Gia Bảo. Bên cạnh việc thi đấu đỉnh cao, chàng trai sinh năm 2004 chủ động theo học ngành Quan hệ công chúng (PR) để mở rộng vốn sống và tư duy xã hội.

Chia sẻ về lựa chọn này, chàng VĐV trẻ bộc bạch: "Việc học ngành PR giúp mình mở rộng kiến thức xã hội và tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Bên cạnh tập luyện, mình dần hiểu rằng hình ảnh của một VĐV không chỉ được tạo nên từ thành tích, mà còn từ cách ứng xử và cách mình kể câu chuyện của chính mình".

Đó là tư duy của một người trẻ hiện đại: Giỏi chuyên môn nhưng cũng nhạy bén với những kỹ năng mềm cần thiết trong thời đại hội nhập.

Sự tự tin của Gia Bảo còn đến từ sự đồng hành của những người thầy đặc biệt - những HLV từng là đồng đội cũ. Vừa là thầy, vừa là những người anh thân thiết, sự thấu hiểu và sẻ chia kinh nghiệm từ họ đã tạo nên điểm tựa tinh thần vững chắc. Chính yếu tố này giúp chàng VĐV trẻ kiểm soát tốt tâm lý và áp lực để có thể thăng hoa trọn vẹn trên sàn đấu.

Từ khóa "vững" cho chặng đường phía trước

Không chỉ trong học tập hay môi trường tập luyện thuận lợi, bản lĩnh của Gia Bảo còn được thử thách rõ nét nhất khi chàng trai sinh năm 2K4 bước vào những thời điểm biến động trong sự nghiệp thi đấu.

Hành trình vươn ra đấu trường quốc tế không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Trước khi bảo vệ thành công Huy chương Vàng tại SEA Games 33, Hoàng Gia Bảo từng trải qua cảm giác hụt hẫng khi chỉ dừng chân ở Top 4 World Games. Thay vì trốn tránh, Gia Bảo chọn cách đối diện. Cậu bạn xem sự tin tưởng của gia đình và ban huấn luyện là điểm tựa để quay trở lại mạnh mẽ hơn.

Bước sang năm 2026, khi được hỏi về điều tâm niệm nhất cho hành trình sắp tới, Hoàng Gia Bảo gói gọn trong một chữ: "Vững". Ở độ tuổi mà nhiều người trẻ chọn đi nhanh để không bị bỏ lại phía sau, Gia Bảo chọn cách đi chậm hơn một nhịp - nhưng vững vàng hơn.

"Sau những biến động và cả mất mát, mình nhận ra điều khó nhất không phải là cố gắng mạnh mẽ hơn, mà là giữ cho bản thân không gục ngã. Với mình, "vững" là vững tinh thần, vững tâm lý và vững niềm tin vào con đường mình đang đi", Gia Bảo bày tỏ.

Thông điệp giản dị ấy cũng phản ánh tâm thế chung của thế hệ trẻ hôm nay: Giữa một thế giới nhiều biến động, sự kiên định và khả năng phục hồi tinh thần chính là nền tảng để người trẻ Việt Nam tự tin hội nhập và khẳng định mình một cách bền vững.

"Trạm sạc" bình yên và trách nhiệm với cộng đồng

Rời xa áp lực thi đấu, Gia Bảo trở về với vai trò quen thuộc của một người con, người cháu trong gia đình. Với Bảo, những ngày Tết là "trạm sạc" năng lượng quý giá. Đó là những ngày được "trở về cuộc sống thoải mái hơn một chút, được giải tỏa áp lực và tận hưởng khoảng thời gian quý giá bên người thân" như lời cậu tâm sự.

Hình ảnh đời thường của chàng trai vàng Aerobic Gymnastics.

Thế nhưng, cái Tết năm nay cũng để lại trong Gia Bảo một khoảng trống lớn khi thiếu vắng người bà kính yêu. Nhắc đến điều này, chàng trai 2K4 bộc bạch: "Những ngày Tết được ở bên gia đình nhiều hơn nhưng lại không còn bà nữa, với mình đó là nỗi mất mát mà đến giờ mỗi dịp Tết về mình vẫn thấy rõ ràng nhất".

Bên cạnh những khoảnh khắc lắng đọng cùng gia đình, Gia Bảo cũng không quên lan tỏa sức trẻ ra cộng đồng. Với vai trò đại sứ Xuân Tình nguyện 2026, chàng trai trẻ tích cực góp sức cho những hoạt động sẻ chia dành cho người khó khăn, mang đến một mùa xuân ấm áp hơn cho mọi người.

Sự cân bằng giữa khát vọng vươn cao và trách nhiệm cộng đồng, giữa thành tích quốc tế và nếp sống giản dị nơi quê nhà đã tạo nên một Hoàng Gia Bảo gần gũi. Không phải ai cũng có cơ hội bước lên bục huy chương, nhưng mỗi người trẻ đều có thể chọn cho mình một chữ "vững" - để đi xa hơn trên hành trình trưởng thành, cùng góp phần xây dựng tương lai bền vững cho đất nước.

Một hành trình nỗ lực của Gia Bảo.