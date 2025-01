Tinh Quang Đại Thưởng: Fan "tan chảy" trước khoảnh khắc Đinh Vũ Hề đỡ Ngu Thư Hân

HHT - Buổi đọc kịch bản cho phim mới “The Tyrant’s Chef” do Yoona (SNSD) đóng vai nữ chính đã bị hủy. Nhiều khán giả suy đoán nguyên nhân là do sự việc ồn ào gần đây của nam chính Park Sung Hoon (Squid Game 2).

HHT - Phía KBS đã đưa ra phản hồi liên quan tới việc đoàn phim "The First Night With The Duke" (tên tạm thời) bị tố làm tổn hại di sản văn hóa.