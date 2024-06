Tình tay ba tốn giấy mực làng nhạc Âu Mỹ: Sabrina - Joshua - Olivia giờ ra sao?

HHT - Ba ngôi sao Gen Z đình đám Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo và Joshua Bassett có vẻ đã có được những thành công riêng và bước đi mới sau ồn ào “tam giác tình yêu”.

Năm 2019, Olivia Rodrigo và Joshua Bassett dấy lên tin đồn hẹn hò sau khi cùng xuất hiện trong High School Musical: The Musical: The Series và nhanh chóng chia tay dù chưa từng xác định mối quan hệ. Năm 2021, Olivia cho ra mắt ca khúc driver licenses. Bản hit toàn cầu được cho rằng đang nhắc đến tình cũ Joshua và bạn gái mới của anh chàng - Sabrina Carpenter.

Cư dân mạng nhanh chóng có nhiều bình luận ác ý xoay quanh mối tình của Joshua và Sabrina. Hai tuần sau, Sabrina nhanh chóng đáp trả những người công kích cô nàng qua ca khúc Skin. Dù vậy, mọi ồn ào cũng kết thúc khi Olivia Rodrigo và Sabrina Carpenter tỏ ra cực kỳ thân thiết tại Met Gala 2022. Vậy hiện tại, cuộc sống và sự nghiệp của 3 ngôi sao Gen Z này đang như thế nào?

Sabrina Carpenter

Đây chính là cái tên đang được bàn tán sôi nổi nhất nhì làng nhạc Âu Mỹ hiện tại. Sau khi đi tour cùng đàn chị Taylor Swift, Sabrina Carpenter được nhiều người chú ý hơn và có được bản hit đầu tiên Espresso. “Thừa thắng xông lên”, nữ ca sĩ vừa cho ra mắt ca khúc Please Please Please cùng MV có sự góp mặt của bạn trai hiện tại - nam diễn viên Barry Keoghan. Please Please Please và Espresso - bản hit đạt hơn 500 triệu lượt nghe trên Spotify của cô nàng mới đây đã dắt tay nhau cùng thống trị 2 bảng xếp hạng Spotify Global và Spotify US. Hai ca khúc được dự đoán sẽ đem về No.1 đầu tiên cho Sabrina trên BXH Billboard Hot 100 (nếu không có rapper nào bất ngờ "xông ra chặn đường").

Olivia Rodrigo

Hiện tại, Olivia Rodrigo đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Guts World Tour để quảng bá cho album GUTS. Guts World Tour đánh dấu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của nữ ca sĩ. Tour diễn nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bởi sự đầu tư chỉn chu, hoành tráng trong khâu tổ chức, cùng những màn trình diễn bùng nổ, cuốn hút của Olivia Rodrigo. Các đêm diễn thuộc khuôn khổ Guts World Tour đều nhanh chóng "cháy vé" khiến cô phải mở thêm nhiều đêm diễn bổ sung.

Joshua Bassett

Vào tháng 5/2021, nhiều người cho rằng nam diễn viên kiêm ca sĩ Joshua Bassett thuộc cộng đồng LGBTQ+ khi vô tình khen nam ca sĩ Harry Styles “nóng bỏng”. Sau đó không lâu, Joshua chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tạp chí GQ rằng: “Tôi rất hạnh phúc khi là một phần của cộng đồng LGBTQ+”.

Ngoài ra, Joshua cũng cho biết anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ vì muốn tập trung vào sự nghiệp và phát triển bản thân. Gần đây nhất, ngày 17/5, anh đã phát hành ca khúc The Golden Years để mở đường cho album phòng thu đầu tay - The Golden Years. Joshua cũng sẽ khởi động tour diễn đầu tiên của mình để quảng bá cho album The Golden Years Tour.