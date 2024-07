Tờ tiền Yên Nhật có số sê-ri may mắn, bán được gấp 100 lần giá trị

HHT - Mới đây, Nhật Bản đã phát hành những tờ tiền mới được thiết kế theo cách hiện đại hơn. Một phụ nữ ở Nhật tình cờ đã nhận được một tờ tiền mới với dãy số sê-ri độc đáo và được coi là cực kỳ may mắn, nên đã có nhiều người hỏi mua lại tờ tiền này với giá rất cao.

Đầu tháng này, những tờ tiền mới được thiết kế lại đã bắt đầu đi vào lưu thông ở Nhật Bản. Đó là những tờ tiền mệnh giá 1.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên với thiết kế rất đẹp và tinh xảo, đồng thời dùng công nghệ tạo ảnh 3 chiều độc đáo để ngăn chặn kẻ gian làm giả.

Những tờ tiền mới vừa đi vào lưu thông được vài ngày thì một phụ nữ (giấu tên) đã tình cờ nhận được một tờ tiền 10.000 yên (hơn 1,5 triệu đồng) mẫu mới với số series độc đáo: 777777.

Ở Nhật Bản, số 7 được coi là may mắn do đây là con số rất quan trọng trong đạo Phật. Vì vậy, tờ tiền với số sê-ri gồm toàn chữ số 7 như vậy được coi là cực kỳ may mắn.

Sau khi người phụ nữ này khoe tờ tiền trên mạng xã hội, rất nhiều người trầm trồ và bày tỏ cả chút… ghen tỵ. Theo trang Japan Moments, chủ nhân của tờ tiền cho biết, đã có một số người liên lạc với cô để đề nghị mua lại tờ tiền với giá 1 triệu yen (hơn 150 triệu đồng), tức là gấp 100 lần giá trị thực của tờ tiền.

Về câu chuyện này, nhiều cư dân mạng ở Nhật Bản đã có những bình luận như:

“Với số sê-ri toàn số 7 như vậy, phải để người ta trả 7 triệu yên hãy bán”.

“Người nào sẵn sàng bỏ ra 1 triệu yên để mua tờ tiền này thì hẳn họ cũng đã khá giàu có và may mắn rồi, tại sao cần nhiều may mắn nữa nhỉ?”.

“Có lẽ tất cả những người đọc được câu chuyện này đều đang đi kiểm tra lại sê-ri các tờ tiền mẫu mới của mình”.

Hiện tại, người phụ nữ vẫn chưa bán tờ tiền có số sê-ri đẹp, có lẽ cô ấy thực sự sẽ chờ người nào trả giá đến 7 triệu yên.