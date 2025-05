Toàn cảnh lùm xùm giữa Jack - J97 và Thiên An: Những mâu thuẫn tích tụ suốt 4 năm mở ra "cuộc chiến" mới?

HHT - 4 năm qua, Jack và Thiên An vẫn luôn là 2 cái tên thỉnh thoảng lại nổi lên với ồn ào chuyện tình cảm, trách nhiệm đối với con chung. Động thái mới nhất từ phía Jack - J97 lần này liệu có giải quyết triệt để những lùm xùm trong suốt thời gian qua?

Khởi đầu "sóng gió"

Năm 2019, Jack và Thiên An bén duyên khi đóng cặp trong MV Sóng Gió - sản phẩm đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp solo của Jack. Kể từ đó, Thiên An trở thành "nữ chính ngôn tình" trong loạt MV như Bạc Phận, Hoa Hải Đường. Cả hai được fan tích cực "đẩy thuyền" vì ngoại hình đẹp đôi và tương tác ăn ý, nhiều lần vướng nghi vấn "phim giả tình thật".

Mãi đến tháng 8/2021, mối tình thầm lặng của cả hai được Thiên An công khai khi Jack trở thành nhân vật chính trong một bài viết "bóc phốt", tố nam ca sĩ "bắt cá nhiều tay" trên mạng xã hội. Netizen được phen "sốc toàn tập" trước thông tin cả hai đã có con gái đầu lòng - bé Sol.

Nữ diễn viên cho biết, cả hai đã chia tay chỉ 20 ngày sau khi cô sinh con vì “không tìm được tiếng nói chung”. Thiên An trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con mà không nhận được hỗ trợ tinh thần từ phía nam ca sĩ. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tiết lộ, Jack chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng cho con và không hề đồng hành, chăm sóc bé từ lúc sinh ra đến thời điểm đó. Sau thời gian im lặng, Jack lên tiếng thừa nhận đã có con chung với Thiên An, gửi lời xin lỗi khán giả nhưng không phản hồi cụ thể về mức chu cấp.

Tháng 1/2025: Sự việc được khơi lại với nhiều tình tiết nặng nề

Từ sau ồn ào, Jack gần như "lặn mất tăm" khỏi tất cả những chương trình hay show diễn. Nam ca sĩ hoạt động âm nhạc một cách nhỏ giọt. Trong khi đó, Thiên An tiếp tục chăm sóc con gái, dần đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực diễn xuất. Nữ diễn viên vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên bé Sol - cô bé xinh xắn, lanh lợi và rất được khán giả yêu mến. Thiên An gần như không nhắc gì đến Jack.

Đến đầu năm 2025, Thiên An bất ngờ đăng tải một bài viết dài, tiết lộ chuỗi sự kiện chấn động về mối quan hệ với bạn trai cũ - dù không nêu tên cụ thể nhưng được hiểu ngầm là Jack. Trong bài đăng, nữ diễn viên lần đầu kể lại hành trình mang thai 3 lần vào năm 2020, trong đó 2 lần đầu buộc phải bỏ con do tác động từ bạn trai. Những chia sẻ của Thiên An một lần nữa gây chấn động mạng xã hội. Tuy nhiên, bài đăng đã bị xoá vài ngày sau đó.

Đúng lúc công chúng tưởng rằng câu chuyện đã lắng xuống, ngày 26/5 vừa qua, công ty J97 Entertainment (đại diện của Jack) tung ra Thông cáo báo chí, cho biết nam ca sĩ đã chính thức nộp đơn tố cáo Thiên An lên cơ quan có thẩm quyền với lý do đăng tải 2 bài viết trên Facebook thời điểm cuối tháng 1/2025 với nội dung khiến nhiều đơn vị truyền thông diễn giải và cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng trong dư luận xã hội.

Phía công ty khẳng định Jack bị phía Thiên An cản trở việc thăm nom, gặp gỡ bé Sol, bị gắn mác "người cha bỏ con" do những phát ngôn "mập mờ" của mẹ bé. Vì thế phía Jack đệ đơn lên toà án để xác định mối quan hệ cha con với bé Sol, từ đó có cơ sở thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Phía J97 cũng tuyên bố sẽ tổ chức họp báo "khi đủ điều kiện" để công khai thông tin khách quan về các cột mốc trong quan hệ tình cảm giữa 2 người cũng như thông tin về nghĩa vụ tài chính mà Jack đã thực hiện với bé Sol.

Về việc tại sao chọn thời điểm này để chính thức thực hiện các động thái làm rõ các vấn đề giữa 2 người, phía Jack cho biết nam ca sĩ đã chọn cách giữ im lặng vì muốn bảo vệ đời sống riêng tư và sự phát triển bình thường của con, nhưng do những "nội dung sai lệch, xuyên tạc ngày càng nghiêm trọng", gây tổn hại đến hình ảnh cá nhân, các hợp đồng, dự án và hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ nên đành chọn cách thực hiện các hành động pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của nam ca sĩ.

Cuộc chiến pháp lý sẽ đi về đâu?

Thời điểm ngay trước và sau khi phía Jack lên tiếng, netizen phát hiện ra nhiều bài viết liên quan đến vụ việc đã bị gỡ bỏ, bao gồm 2 bài đăng vào cuối tháng 1 trên Facebook Thiên An. Nữ diễn viên cũng khóa bình luận nhiều nền tảng mạng xã hội và không thông tin gì về vụ việc.

Động thái của Jack đã gây xôn xao lớn trong dư luận với nhiều dự đoán về chiều hướng của "cuộc chiến" pháp lý. Nhiều người ủng hộ việc làm rõ vụ việc với kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nhiều người lại đặt dấu hỏi về thời điểm và mục đích thực sự của việc phía Jack đệ đơn xác định quan hệ cha con, liệu có phải là bước đầu của một cuộc chiến giành quyền nuôi con tiếp theo?

Bên cạnh đó, netizen cũng bày tỏ sự lo lắng, lo ngại những ồn ào này sẽ tiếp tục gây những ảnh hưởng không tốt cho bé Sol và cho rằng sau tất cả, có lẽ Thiên An và Jack đều cần đặt quyền lợi của con gái lên trên hết. Một giải pháp hòa giải nhanh chóng và tử tể để đảm bảo tương lai của một đứa trẻ không bị tổn thương thêm nữa từ những vấn đề của người lớn, chính là điều mà nhiều khán giả mong muốn nhất lúc này.