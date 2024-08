Toàn miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội nóng dài ngày, có ngày nắng nóng gay gắt

HHT - Sau nhiều ngày có mưa dông hoặc mưa nhỏ rải rác ở miền Bắc, nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng lên khá cao, trong tuần có những ngày chạm mức nắng nóng, thậm chí nắng nóng gay gắt.

Mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đã giảm và nhiệt độ toàn miền tăng trở lại. Hôm nay, 5/8, một số nơi ở miền Bắc như Thủ đô Hà Nội, Nam Định, nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày là khoảng 34oC, tức là đã tiến sát mức nắng nóng (nắng nóng là khi nhiệt độ không khí trong ngày từ 35oC trở lên), ở những nơi có nhiều nhà cao tầng và mặt đường lớn thì nhiệt độ còn cao hơn.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời cao hơn khá nhiều. Trưa và chiều nay, nhiệt độ Hà Nội là 39 - 40oC tùy từng khu vực trong thành phố, Nam Định 40 - 41oC, Hải Phòng 40 - 41oC… Một số tỉnh thành ở vùng Việt Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn cũng có nhiệt độ cảm nhận lên tới 36 - 37oC, trời khá nóng.

Trạng thái thời tiết này duy trì trong vài ngày đầu tuần rồi nhiệt độ tiếp tục tăng từ giữa tuần, nên có những tỉnh thành sẽ có nắng nóng gay gắt (nắng nóng gay gắt là khi nhiệt độ không khí trong ngày từ 37oC trở lên).

Ở Thủ đô Hà Nội, trời nóng dài ngày, có thể là cả tuần này. Từ ngày mai hoặc thứ Tư, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng thực sự, với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35 - 36oC. Thậm chí, theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met Office), từ thứ Sáu đến cuối tuần, ở Hà Nội sẽ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 37 - 38oC, nóng nực từ sáng đến chiều tối.

Vì đợt nóng này kéo dài nên ai cũng dễ mỏi mệt, nhức đầu, người dân ra ngoài nên có cách che chắn nắng nóng và uống nước đều đặn cả ngày.

Nhiệt độ tăng ở toàn miền Bắc, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, nhưng trong vài ngày đầu tuần này, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc vẫn có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm. Còn đồng bằng Bắc Bộ ít mưa hoặc không mưa.