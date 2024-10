Tom Holland đóng phim mới của Christopher Nolan, kỳ vọng "thoát vai" Người Nhện

HHT - Lần đầu hợp tác cùng vị đạo diễn tầm cỡ nhất nhì Hollywood, Tom Holland được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá trong diễn xuất, bước ra khỏi cái bóng Người Nhện gắn liền với sự nghiệp của anh bấy lâu.

Theo The Hollywood Reporter, Tom Holland sẽ đồng thủ vai chính với nam tài tử Matt Damon trong phim mới của đạo diễn Christopher Nolan. Nolan đã viết xong kịch bản và đang chỉ đạo giai đoạn tiền kỳ, casting. Phim dự kiến khởi quay vào đầu năm 2025 và đã được ấn định ngày công chiếu là ngày 17/7/2026.

Chi tiết cốt truyện của phim hiện vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có một số nguồn tin cho rằng đây sẽ là "bộ phim kinh dị ma cà rồng vào thập niên 1920", trong khi các tờ báo lớn lại cẩn thận hơn trong câu chữ, chỉ xác nhận rằng "phim sẽ không lấy bối cảnh ở hiện tại, mà có thể ở quá khứ hoặc tương lai".

Dự án lần này là màn tái hợp giữa đạo diễn Christopher Nolan với Universal, hãng phim từng cùng ông tạo nên tiếng vang cho Oppenheimer (2023), bộ phim chính kịch đoạt danh hiệu Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 và từng đạt 977 triệu USD (24,8 nghìn tỷ đồng) doanh thu toàn cầu.

Trong khi nam tài tử Matt Damon là một trong những "gương mặt thân quen" từng đi cùng đạo diễn Nolan trong các dự án trước như Oppenheimer hay Interstellar (2014), đây sẽ là lần đầu tiên Tom Holland làm việc cùng vị đạo diễn danh tiếng này.

Việc Tom Holland tham gia vào dự án có thể là thách thức đối với cả nam diễn viên và đoàn làm phim. Bởi sau thành công với vai Người Nhện (Peter Parker) trong các phần phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel, nam nghệ sĩ 28 tuổi gần như bị "đóng khung" với hình tượng nhân vật siêu anh hùng đình đám.

Những năm gần đây, Tom Holland có xu hướng chọn những kịch bản mang tính thử thách cao như The Devil All the Time (2020), Chaos Walking (2021) hay gần nhất là Uncharted (2022), nhưng chưa nhân vật nào có sự đột phá về diễn xuất hay giúp anh thành công thoát khỏi cái bóng của Người Nhện.

Vì lẽ đó, sau khi thông tin "Nhện Nhọ" đóng phim mới của Nolan, vị đạo diễn vốn nổi tiếng với các tác phẩm nặng tính hàn lâm, nghệ thuật, cộng đồng người hâm mộ quốc tế đã gửi lời chúc mừng lẫn động viên đến Tom Holland, mong anh có cơ hội "thoát vai" Spider-Man thành công.

Một số bình luận của netizen:

"Tom Holland diễn đâu tệ, chỉ là cần phải cố gắng thêm nhiều thôi."

"Nhớ cậu này hồi bé có đóng một phim về sóng thần, diễn tốt ghê, mà giờ bị đóng khung hình tượng Spider-Man rồi. Thấy cũng có cố gắng nhận nhiều phim thể loại khác nhau mà chưa có phim nào đủ để bứt ra được. Hi vọng lần này có triển vọng."

"Tính ra đoàn đội của cậu Tom làm việc ổn áp quá ấy chứ, tìm được một chiếc kèo xịn xò như này."

"Mong Tom nối gót được đàn anh Andrew, giờ người ta có cả kho tàng phim hay kìa."

"Christopher Nolan, xin người, hãy giúp ảnh thoát vai thành công."

Sau 3 phần phim riêng về Người Nhện, hiện Tom Holland đang trong quá trình cùng nhà sản xuất chuẩn bị thực hiện Spider-Man 4, và có thể là cả phim Avengers: Doomsday, tất cả sẽ đều ghi hình vào năm sau, cùng thời điểm khởi quay với dự án của Christopher Nolan. Đây cũng là một thách thức khác dành cho Tom Holland trong việc tìm cách cân bằng lịch trình và tâm huyết dành cho các dự án quan trọng.