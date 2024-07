"Nhện Nhọ" Andrew Garfield nên duyên cùng hôn thê của Timothée Chalamet

HHT - A24, hãng phim đỡ đầu của "Muôn Kiếp Nhân Duyên", dự kiến sẽ lại lấy thêm nhiều nước mắt của khán giả khi cho ra mắt dự án tình cảm lãng mạn mới do Andrew Garfield và Florence Pugh đóng chính.

We Live In Time là bộ phim kể về câu chuyện tình của Almut (Florence Pugh), một đầu bếp mới nổi với lối sống tích cực và Tobias (Andrew Garfield), cậu chàng đang mang những bất ổn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hai con người tưởng chừng không liên quan gì đến nhau lại vô tình được kết nối sau vụ tai nạn xe, một mối nhân duyên lãng mạn cũng từ đó ra đời.

We Live In Time là dự án đầu tiên có sự kết hợp của hai ngôi sao Andrew Garfield và Florence Pugh. Andrew là nam diễn viên nổi danh toàn cầu với vai Peter Parker/Spider-Man trong chuỗi dự án siêu anh hùng The Amazing Spider-Man (2012) và The Amazing Spider-Man 2 (2014) của Sony. Sau khi thành danh với hình tượng Người Nhện, Andrew Garfield tiếp tục được công nhận bởi loạt vai diễn lớn của Hollywood như Desmond Doss trong Hacksaw Ridge (2016), Robin Cavendish trong Breathe (2017) hay Jonathan Larson trong tick, tick... Boom! (2021).

Song hành với Andrew Garfield, nữ chính của We Live In Time cũng sở hữu profile xịn xò không hề kém cạnh. Là một trong những ngôi sao nổi bật nhất thế hệ mình, tính đến nay Florence Pugh đã tham gia hơn 16 tác phẩm lớn nhỏ, bao gồm dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Trong đó, Little Women (2019), bom tấn tiểu sử Oppenheimer (2023) của đạo diễn Christopher Nolan và Dune: Part Two (2024) là ba tác phẩm tiêu biểu nhất gần đây nhất trong sự nghiệp của cô.

Sau khi Dune 2 công chiếu, khán giả đã phát hiện ra một sự thật nhỏ thú vị rằng hai trong ba vai diễn trên của Florence Pugh đều thành hôn với Timothée Chalamet, dù rằng trước đó nhân vật mà Timothée thủ vai đều từng trải qua mối tình đầu sâu đậm. Vì vậy, Florence Pugh lúc bấy giờ được netizen đặt cho biệt danh "hôn thê bất đắc dĩ" của Timothée Chalamet.

We Live In Time được chỉ đạo bởi đạo diễn John Crowley, do hãng A24 chịu trách nhiệm phát hành. A24 là hãng phim nổi tiếng với những tác phẩm mang phong cách "dị biệt", được đánh giá cao về chất lượng và phong cách nghệ thuật như Room (2015), The Witch (2015), Moonlight (2016) hay Everything Everywhere All at Once (2022).

Là "người một nhà", We Live In Time cũng được dự đoán sẽ có tính lãng mạn, tĩnh lặng, đào sâu vào tâm lý gần giống với Past Lives, bộ phim "làm mưa làm gió" phòng vé quốc tế năm 2023 vừa qua.

We Live In Time dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2024 trước khi công chiếu màn ảnh rộng vào ngày 11/10 năm nay.