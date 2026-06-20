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Tomi và Stas: Cặp đôi khiến cư dân mạng muốn tin vào tình yêu thêm lần nữa

Mai Rùa
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HHTO - Giữa vô số nội dung được tạo ra mỗi ngày trên mạng xã hội, nơi mọi người liên tục cạnh tranh để thu hút sự chú ý, cặp đôi Tomi và Stas lại trở thành “hiện tượng” theo một cách hoàn toàn khác: Chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đủ để thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội.

Kênh nội dung của Tomi có tên tomi.timetraveler, được cô xây dựng từ năm 2018 như một không gian ghi lại những lát cắt trong cuộc sống thường ngày. Ban đầu, nội dung chủ yếu xoay quanh cuộc sống du học của cô ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, kể từ khi bước vào mối quan hệ với Stas - người bạn thời thơ ấu, Tomi bắt đầu chuyển hướng nội dung sang những video ghi lại cuộc sống của cả hai. Từ các buổi đi dạo, nấu ăn hay đơn giản là trò chuyện về một ngày đã qua, Tomi và Stas tạo nên những nội dung nhẹ nhàng nhưng đủ khiến nhiều người cảm thấy dễ chịu khi theo dõi.

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Tomi từng chia sẻ rằng việc sáng tạo nội dung trên các nền tảng số mang đến cho cả hai cảm giác mới mẻ và nhiều niềm vui trong quá trình đồng hành cùng nhau. Video của cặp đôi không có quá nhiều cao trào nhưng vẫn khiến người xem ở lại bởi những chi tiết rất nhỏ như cách hai người trò chuyện chậm rãi, giọng nói nhỏ nhẹ, ánh mắt luôn hướng về đối phương và sự kiên nhẫn khi lắng nghe nhau.

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Nhưng sức hút của Tomi và Stas không chỉ đến từ bầu không khí ấy. Gu thời trang cũng là yếu tố khiến họ nổi bật giữa hàng loạt nội dung cặp đôi hiện nay. Cả hai thường xuất hiện với những bộ trang phục mang hơi hướng cổ điển, pha chút đồng quê, ưu tiên các gam màu trung tính và cách phối đồ tối giản. Tổng thể hình ảnh gợi cảm giác hoài niệm, như bước ra từ một không thời gian khác. Chính vì vậy, cộng đồng mạng thường dành cho họ một cách gọi vui là “cặp đôi của những năm 90".

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Không khó để bắt gặp những bình luận bằng tiếng Việt dưới các video của Tomi và Stas. Trên TikTok hay Instagram, nhiều cư dân mạng Việt Nam dành cho cặp đôi những lời khen về sự dễ thương, chân thành và cảm giác bình yên mà họ mang lại. Không ít người hài hước gọi đây là "couple chữa lành", "liều thuốc an thần trên mạng xã hội", hay đùa rằng xem video của Tomi và Stas khiến họ "tin vào tình yêu trở lại".

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Mai Rùa
#Tomi #Stas #nội dung nhẹ nhàng #cặp đôi #mạng xã hội #phong cách cổ điển #truyền cảm hứng

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