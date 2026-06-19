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Trào lưu ngôn tình Việt hóa: Dân tình sáng tạo loạt tình huống cho nam nữ chính

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Những tình huống nam nữ chính ngôn tình được Việt hóa vô cùng hài hước và gần gũi, trở thành trào lưu giới trẻ mới.

Ngôn tình không phải trào lưu gì mới với các bạn trẻ, nhưng ngôn tình được "Việt hóa" lại đang trở thành cơn sốt trên mạng xã hội. Nam nữ chính ngôn tình giờ không còn lái xe sang, ở nhà lầu hay có những hành động "ra oai" nữa, mà trở nên cực kỳ gần gũi, dí dỏm qua góc nhìn cuộc sống, sinh hoạt của người Việt.

Trên mạng xã hội Threads hay TikTok hiện tại, cư dân mạng có thể bắt gặp những góc nhìn như "nam chính đi siêu xe vẫn không đuổi kịp nữ chính, vì nữ chính đi xe [...]" hoặc "nam phụ đã bỏ lỡ nữ chính vì nữ chính đi chuyên cơ cùng nam chính, còn nam phụ bị hoãn chuyến bay vì đi hãng [...]". Trong đó, giới trẻ lồng ghép các thương hiệu Việt như xe khách, máy bay... tạo nên tình huống dở khóc dở cười, khó có thể xảy ra trên phim.

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Trào lưu "ngôn tình Việt hóa" gây sốt mạng xã hội.

Từ đó, trào lưu này trở thành "trạm sáng tạo" mới dành cho Gen Z. Ngoài việc nhắc đến các hãng bay hay xe khách nổi tiếng, cư dân mạng còn thiết kế các tình huống độc lạ nhưng dân dã, đậm chất Việt khác. Chẳng hạn như, thay vì nữ chính đứng rửa chén thì ngồi xổm, một hình thức ngồi mà chỉ có người Việt (hoặc châu Á) làm được dễ dàng.

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Nhiều tình huống "ngôn tình Việt hóa" sáng tạo được cư dân mạng chia sẻ.

Trước đó, cư dân mạng Việt còn rầm rộ trào lưu hóa thân thành các nhân vật quần chúng trong tình huống ngôn tình. Từ đó, người xem có thể thấu hiểu phần nào cảm xúc của các nhân vật phụ trong các trường hợp như khi nam chính tắt điện cả tòa nhà để mừng sinh nhật nữ chính, hoặc bị nam chính sai đi tìm món quà mà nữ chính thích khắp thành phố.

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Dương Kiều (tổng hợp)
#trào lưu giới trẻ #ngôn tình Việt hóa #trào lưu TikTok #trào lưu Threads #nam chính ngôn tình #nữ chính ngôn tình

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