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Video World Cup: Pha cứu thua khiến thủ môn Cape Verde được cả thế giới chú ý

Thục Hân
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HHTO - Trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha với những pha cứu thua ngoạn mục đã khiến thủ môn Vozinha của Cape Verde trở thành hiện tượng toàn cầu. Một video cứu thua xuất sắc của anh đang được chia sẻ rộng rãi, người xem không thể nghĩ rằng anh đã 40 tuổi.

Tóm tắt nhanh:

· Vozinha trở thành "hiện tượng" sau màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu với Tây Ban Nha ở World Cup 2026.

· Thủ môn 40 tuổi thực hiện 7 pha cứu thua và giữ sạch lưới trong trận hòa lịch sử của Cape Verde.

· Lượng người theo dõi trên Instagram của anh tăng từ khoảng 46.000 lên hàng triệu chỉ sau vài giờ.

Một trận đấu làm thay đổi tất cả

Chỉ trong vài giờ sau trận hòa 0-0 giữa Cape Verde và Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha của Cape Verde đã trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên mạng xã hội.

Những video, hình ảnh ghi lại các pha cứu thua xuất sắc của thủ thành 40 tuổi liên tục được chia sẻ trên nhiều nền tảng. Trong trận đấu diễn ra đêm 15/6 (giờ Việt Nam), các cầu thủ Tây Ban Nha đã tung ra hàng loạt cú dứt điểm, nhưng đều không thể đánh bại Vozinha.

Đây là video một pha cứu thua xuất sắc của Vozinha: (Nguồn: VTV).

Theo ESPN, Vozinha đã thực hiện 7 pha cứu thua trong trận đấu với Tây Ban Nha và được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

Từ người hùng sân cỏ đến hiện tượng trên mạng xã hội

Theo Yahoo! Sport, tài khoản Instagram của Vozinha chỉ có khoảng 45.000 người theo dõi trước giờ bóng lăn. Sau trận đấu, con số này tăng vọt lên 2,7 triệu và vẫn tiếp tục tăng theo giờ.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng màn trình diễn của Vozinha không hề thua kém những thủ môn đang chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Thủ môn Cape Verde trở thành hiện tượng mạng sau trận đấu với Tây Ban Nha
Thủ môn Vozinha (trái), sau trận đấu Tây Ban Nha - Cape Verde tại World Cup 2026. Ảnh: Erik S. Lesser/ AP.

Đối với Cape Verde, quốc gia lần đầu góp mặt ở World Cup, trận hòa trước một ứng viên vô địch như Tây Ban Nha là cột mốc lịch sử, trong đó có công rất lớn của Vozinha.

Và giữa một giải đấu quy tụ những ngôi sao lớn nhất thế giới, hình ảnh một thủ môn 40 tuổi lần đầu dự World Cup, tỏa sáng và bật khóc sau trận đấu đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với người hâm mộ.

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Thục Hân
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