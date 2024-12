Top 10 ca khúc Việt năm 2024: RHYDER, HIEUTHUHAI sánh ngang Sơn Tùng M-TP

HHT - Concert ATSH D-3 và D-4 cận kề, dàn Anh Trai Say Hi cũng có nhiều lịch trình cùng nhau tại Thủ đô Hà Nội.

HHT - Cận kề ngày concert Anh Trai "Say Hi" D-3 diễn ra, trong khi nhiều FC đã hoàn thành các dự án tiếp sức cho thần tượng thì FC HURRYKNG khiến fan bực bội khi thông báo thiếu nhân sự, sử dụng nguồn quỹ không hợp lý.

HHT - Sau khi dàn "Anh Trai" hạ cánh xuống sân bay Nội Bài chuẩn bị cho các hoạt động trong khuôn khổ 2 đêm concert Anh Trai "Say Hi", phía ban tổ chức (BTC) bất ngờ mở bán thêm nhiều hạng vé khiến fan nháo nhào.

HHT - Dương Domic, HURRYKNG có khoảnh khắc hài hước khi cùng nhau lên đường đến concert Anh Trai "Say Hi" tại Hà Nội. Trong khi đó, Anh Tú Voi than vãn vì không ai đón nên phải tự đi taxi đến địa điểm tập.