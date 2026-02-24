Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Ăn-Đi-Chill

Google News

TP.HCM: Bí kíp săn ảnh "cổng trời" xanh mát và hoàng hôn "lòng đỏ trứng"

Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
HHTO - Nhiều bạn trẻ tại TP.HCM đang chia sẻ hai tọa độ chụp ảnh thú vị: "Cổng trời" rợp bóng cây trên đường Lê Văn Duyệt và khoảnh khắc hoàng hôn "lòng đỏ trứng" dưới chân cầu Sài Gòn.

Trên những cung đường quen thuộc của TP.HCM, không ít bạn trẻ đang chia sẻ với nhau các góc chụp ảnh mới, vừa gần gũi vừa khác lạ. Từ những lần quan sát tình cờ, nhiều khung cảnh tưởng chừng quen mắt lại bất ngờ hiện ra theo cách khác hẳn.

Gần đây, trên đoạn đường Lê Văn Duyệt, nhiều bạn trẻ tinh ý bắt đầu nhận ra một góc nhìn khá đặc biệt. Từ một vị trí nhất định, hai hàng cây cổ thụ vươn cao, tán lá giao nhau tạo thành một khung vòm tự nhiên, gợi cảm giác như "cổng trời" giữa đường phố. Khung cảnh này chỉ hiện rõ khi quan sát kỹ, nên thường khiến người đi đường bất ngờ khi tình cờ bắt gặp.

hht-ctmd.jpg
Ảnh: Minh Đăng.
hht-ctmd-1.jpg
Ảnh: Minh Đăng.

Trong khi đó, vào thời điểm chiều muộn, khu vực dưới chân cầu Sài Gòn, đoạn gần Ga An Phú và Ga Thảo Điền, lại trở thành điểm hẹn của nhiều tay máy. Khi Mặt Trời dần lặn, ánh sáng chuyển sang sắc cam đậm, tròn đầy, được ví vui như "lòng đỏ trứng". Ánh hoàng hôn phản chiếu xuống mặt sông, kết hợp cùng những khối nhà cao tầng, tạo nên khung hình tương phản rõ nét.

ct.jpg
Ảnh: Phuc Le.
ct2.jpg
Ảnh: Phuc Le.
ct3.jpg
Ảnh: Pham Long Thien.

Khoảnh khắc này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nên nhiều bạn trẻ chủ động có mặt sớm để ghi lại hình ảnh đẹp nhất. Từ đó, khu vực này trở nên nhộn nhịp hơn vào mỗi buổi chiều tan tầm.

screenshot-2026-02-24-092114.png
Hình ảnh nhộn nhịp lại khu vực "săn" hoàng hôn. - Ảnh: Pham Long Thien.

Không cần đi xa, chỉ bằng việc quan sát kỹ hơn những cung đường quen thuộc, giới trẻ Sài thành vẫn có thể tìm thấy những góc nhìn mới, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm sống giữa đô thị năng động.

ft1475.jpg
Tôn Huy - Ảnh: Tổng hợp
#Sài Gòn #cổng trời #hoàng hôn #Lê Văn Duyệt #cầu Sài Gòn

