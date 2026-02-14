Vườn hoa Mãn Đình Hồng - địa điểm du Xuân "team miền Tây" không thể bỏ lỡ!

Tọa lạc tại xã Phước Thạnh, phường Trung An (Đồng Tháp), vườn hoa Mãn Đình Hồng đang là địa điểm chụp ảnh thu hút nhiều netizen. Với khung giờ mở cửa xuyên suốt từ 6 giờ sáng đến 18 giờ 30 mỗi ngày cùng mức phí tham quan 60.000 đồng/người, đây hiện là một trong những tọa độ hot trong bản đồ check-in Tết 2026 của giới trẻ miền Tây nhờ sự đầu tư bài bản về không gian và dịch vụ.

Tọa độ không thể bỏ qua trên bản đồ du Xuân năm nay của giới trẻ miền Tây. (Nguồn: @dicungphuc)

(Ảnh: Đi Cùng Phúc)

Bước vào vườn hoa Mãn Đình Hồng, du khách sẽ không khỏi ấn tượng với lối quy hoạch hoa theo dải màu chuyển tiếp vô cùng khác biệt trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Từ hướng dương vàng rực đến lavender tím hay bách nhật trắng, các loài hoa được trồng nối tiếp nhau, tạo ra hiệu ứng chuyển màu rõ nét.

Cách bày trí này không chỉ mới mẻ mà còn giúp các netizen dễ dàng bắt trọn những khung hình rực rỡ ở mọi góc máy. Đặc biệt, sự xen kẽ giữa các loài hoa đặc trưng như xác pháo đỏ hay cỏ hồng lãng mạn đã tạo nên background hoàn hảo cho mọi phong cách trang phục, từ áo dài truyền thống đến những bộ cánh hiện đại.

(Ảnh: Đi Cùng Phúc)

Trải nghiệm dải hoa gradient hot nhất Đồng Tháp mùa này. (Ảnh: Huỳnh Nguyễn)

Điểm nhấn thu hút nhất năm nay chính là sự xuất hiện của mê cung xanh mướt và đài phun nước mang phong cách cổ điển, tạo nên một phối cảnh mang hơi hướng châu Âu giữa lòng miền Tây. Cách bố trí lối đi của mê cung không chỉ giúp bạn tự tin thả dáng, không cần chờ đợi mỏi mòn để có góc chụp riêng tư hay phải vất vả xóa người khi hậu kỳ. Đây chính là tọa độ lý tưởng để các nàng "lên đồ" theo concept tiểu thư cổ điển mà vẫn đảm bảo độ sang - xịn - mịn cho bộ ảnh đón năm mới.

Khoảnh khắc 8 giờ sáng là thời điểm "vàng" để màu hoa lên hình rực rỡ nhất. (Ảnh: Huỳnh Nguyễn)

(Ảnh: chupanhmytho)

Bên cạnh đó, vườn hoa Mãn Đình Hồng còn ghi điểm nhờ khu vực tái hiện không gian Retro với những mảng tường đỏ rực rỡ, những chiếc radio cũ kỹ, tivi đen trắng hay giàn mướp hồ lô dân dã. Để đáp ứng nhu cầu "sống ảo" tối đa, vườn hoa cung cấp trọn gói từ thuê áo dài, trang điểm đến thợ chụp ảnh tại chỗ tùy theo nhu cầu của du khách.

Một mét vuông tại vườn hoa có thể cho ra đời 10 concept ảnh Tết khác nhau. (Nguồn: @wild.noodles_)

Để bộ ảnh Tết 2026 "đúng gu" và chuẩn slay, các tín đồ "sống ảo" cần lưu ngay hai khung giờ chân ái giúp khai thác tối đa ánh sáng tự nhiên. Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng là thời điểm nắng trong veo, giúp màu hoa lên hình rực rỡ và sắc nét. Trong khi đó, khung giờ từ 15 giờ 30 đến 17 giờ lại là lựa chọn hoàn hảo cho những concept ấm áp, có chiều sâu nhờ nắng chiều tà cực kỳ "nịnh da".

Một tip nhỏ là hãy né khung giờ nắng gắt để tránh dính "lời nguyền" nheo mắt hay cháy ảnh, vừa bảo vệ nhan sắc vừa đảm bảo phong độ cho đến góc chụp cuối cùng.