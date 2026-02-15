“Độc lạ” Suối Tiên dịp Tết: "Hóa thân" làm vua chúa khi chụp ảnh photobooth

HHTO - Giữa “đường đua” photobooth ngày càng sôi động với loạt concept độc đáo thu hút giới trẻ, Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên vừa ra mắt concept thử "hóa thân" làm vua nhân dịp Tết Nguyên đán, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho giới trẻ.

Ngày nay, văn hóa chụp photobooth không chỉ là dịp lưu giữ những khoảnh khắc đẹp mà còn là cơ hội để giới trẻ thể hiện bản thân và kết nối cùng bạn bè, người thân. Chính vì vậy, các photobooth ngày càng phát triển với muôn vàn phong cách, bối cảnh khác nhau để teen được thỏa sức thể hiện cá tính và mong muốn "sáng tạo" của mình.

Từ concept hóa trang thành học sinh Hàn Quốc, phong cách hoài cổ châu Âu, đến những phong cách nổi loạn nhưng thời thượng như Y2K hay check-in cùng thần tượng K-Pop, tất cả đều được các tiệm photobooth đầu tư kỹ lưỡng.

Đặc biệt, những concept càng độc đáo, càng mới lạ lại càng thu hút nhiều bạn trẻ hơn bao giờ hết. Trong số đó phải kể đến concept vua chúa mới được ra mắt tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên. Photobooth này nằm tại khu tham quan Cung Vàng Điện Ngọc - nơi mô phỏng cung đình triều Nguyễn tại Cố đô Huế, mang dấu ấn vua Minh Mạng. Không gian bên trong tái hiện nghệ thuật điêu khắc thời xưa với độ tinh xảo cao thông qua đôi bàn tay tỉ mỉ của những nghệ nhân tại Suối Tiên.

Những họa tiết rồng, phượng đều được khắc họa chân thật qua từng chi tiết, khiến cho khu vực này không khác gì một “cung điện thu nhỏ”.

Với không gian được “đầu tư” kỹ lưỡng như thế, photobooth tại đây mang đến trải nghiệm tua ngược thời gian, cho phép du khách hóa trang thành vua chúa thời xưa, một trải nghiệm vừa hài hước vừa đáng thử.

Được biết, chi phí thuê trang phục dao động từ 20.000 - 40.000 đồng tùy loại, cùng 70.000 đồng đến 150.000 đồng cho 2 tấm ảnh chụp. Mức giá này không chênh lệch nhiều so với thị trường. Tuy nhiên, ảnh in ra có kích thước lớn gấp đôi, phù hợp để teen treo kỷ niệm tại nhà.

Thực chất, dịch vụ chụp và in ảnh "sống ảo" với phong cảnh vua chúa đã được Suối Tiên triển khai từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên, với "cơn sốt" của máy chụp photobooth hiện đại cùng nhiều tính năng chỉnh sửa phù hợp với xu hướng ngày nay, concept tại đây vẫn thu hút được sự quan tâm từ giới trẻ.

Có thể thấy, photobooth phong cách vua chúa độc đáo này không chỉ thể hiện nỗ lực không ngừng đổi mới của Suối Tiên trong việc thu hút và giữ chân du khách, mà còn mang đến trải nghiệm vừa thú vị vừa mới lạ cho giới trẻ.