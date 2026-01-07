TP.HCM công bố môn thi và cấu trúc đề tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027

HHTO - Mới đây, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chính thức thông tin đến UBND 168 phường, xã, đặc khu cùng các trường phổ thông nhiều cấp học về phương án thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đây cũng là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Theo đó, môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 là ngoại ngữ. Thí sinh dự thi vào lớp 10 thường sẽ thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút/môn) và Ngoại ngữ (90 phút). Thí sinh dự thi vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên hoặc tích hợp theo quy định.

Trước đó, Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố cấu trúc đề thi, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy của các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đến tất cả các trường THCS nhằm giúp nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9.

Thời gian tổ chức kỳ thi sẽ được UBND TP.HCM phê duyệt và công bố trong thời gian tới. Ảnh minh họa: HHTO

Về cấu trúc đề thi, môn Ngữ văn được xây dựng theo định hướng tích hợp, gắn đánh giá năng lực đọc hiểu với kỹ năng viết. Nội dung phần viết có liên hệ trực tiếp với văn bản ở phần đọc hiểu. Đề thi gồm 2 phần, mỗi phần 5 điểm, tập trung vào văn bản văn học, văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin, cùng bài viết nghị luận xã hội. Nội dung đánh giá căn cứ Chương trình GDPT 2018, chủ yếu ở lớp 8 và lớp 9.

Môn Toán gồm 7 câu hỏi, nằm trong Chương trình GDPT 2018 cấp THCS, bao phủ các mạch kiến thức: Số và đại số; hình học và đo lường; thống kê và xác suất. Đề thi hướng tới đánh giá năng lực tư duy, lập luận, giải quyết vấn đề và mô hình hóa toán học của học sinh.

Môn Tiếng Anh tập trung đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ theo từng mạch kiến thức cụ thể. Đề thi gồm 4 phần với 40 câu hỏi, bao quát các nội dung về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, viết và đọc hiểu. Đáng chú ý, đề thi bổ sung 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, nhằm kiểm tra khả năng tra cứu, đọc chú thích trong từ điển và vận dụng kiến thức ngôn ngữ của học sinh.

Cấu trúc đề thi lớp 10 năm nay được điều chỉnh theo hướng đánh giá năng lực, tăng tính vận dụng và đọc hiểu. Ảnh minh họa: HHTO

Trước những thay đổi và định hướng mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, ý kiến từ giáo viên và học sinh đang nhận được sự quan tâm lớn. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, chị Nguyễn Võ Phương Linh (phụ huynh em Võ Quỳnh Anh, TP.HCM) bày tỏ không quá áp lực trước thông tin môn thi thứ ba là ngoại ngữ bởi đây là phương án đã được dự đoán từ trước.

Tuy nhiên, điều khiến phụ huynh này quan tâm hơn là cách thức ra đề và xu hướng đánh giá mới, nhất là khi đề thi tăng yêu cầu vận dụng và đọc hiểu. “Sự thay đổi này buộc học sinh phải chuyển từ học thuộc sang tư duy sử dụng ngôn ngữ, đồng thời đòi hỏi phụ huynh theo sát, đồng hành cùng con trong quá trình ôn tập. Áp lực lớn nhất với tôi không phải năng lực mà là động lực và mục tiêu của con khi bước vào kỳ thi lớp 10”, chị Linh chia sẻ.

Bạn Lê Huyền Thư (sinh năm 2011, học sinh Trường THCS Dĩ An, TP.HCM) cho biết sau khi nắm được thông tin môn thi thứ ba là ngoại ngữ và cấu trúc đề thi lớp 10 năm nay, nữ sinh vừa yên tâm nhưng cũng không khỏi lo lắng.

“Mình thấy việc giữ ổn định 3 môn thi giúp học sinh đỡ bị xáo trộn, tuy nhiên đề thi tăng yêu cầu đọc hiểu và vận dụng khiến em phải thay đổi cách học, không thể chỉ học thuộc như trước. Hiện em đang cố gắng rèn kỹ năng làm bài và phân bổ thời gian ôn tập đều cho các môn”, Huyền Thư chia sẻ.