"Bí kíp sinh tồn" cho teen 2K7 trong học kì quân sự: Đừng quên những món đồ này

HHTO - Học kỳ quân sự luôn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng không ít thử thách đối với tân sinh viên. Một túi đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng và gọn nhẹ sẽ trở thành "trợ thủ đắc lực", giúp teen 2K7 yên tâm học tập, rèn luyện và sinh hoạt trong suốt thời gian tham gia học kỳ quân sự.

Học kỳ quân sự là trải nghiệm gần như bắt buộc đối với các bạn tân sinh viên khi bước vào môi trường đại học. Để teen 2K7 trải qua những ngày "nhập ngũ" phiên bản "sinh viên", việc chuẩn bị hành trang hợp lý, đầy đủ nhưng gọn nhẹ sẽ giúp các bạn thích nghi nhanh hơn, tránh những bất tiện trong suốt quá trình sinh hoạt và học tập tập thể.

Giấy tờ cá nhân

Trước ngày nhập học, cần kiểm tra kỹ các loại giấy tờ cần thiết như căn cước công dân, thẻ sinh viên...Teen có thể dự phòng bản photo của những loại giấy tờ này để sử dụng vào những tình huống cần thiết. Ngoài ra, cần chuẩn bị một ít tiền mặt để chi tiêu trong những trường hợp phát sinh.

Trang phục và đồ dùng cá nhân

Trong thời gian học quân sự, các bạn sẽ được cấp quân phục trong các buổi học. Các bạn cần chuẩn bị một vài bộ quần áo chất liệu mỏng nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt nhưng vẫn phải thoải mái, kín đáo để "diện" sau giờ lên lớp, nhất là vào mùa Hè. Ngoài ra, teen cũng có thể chuẩn bị thêm đồ ngủ, vài đôi tất, áo khoác mỏng, dép mang trong phòng, giày thể thao "sơ cua" để dùng khi có tình huống phát sinh ngoài ý muốn.

Đồ dùng "vệ sinh cá nhân"

Các bạn tân sinh viên nên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân (bàn chải, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, khăn tắm, khăn giấy ướt...) đầy đủ để thuận tiện trong quá trình sinh hoạt tập thể. Tránh trường hợp túi đồ quá cồng kềnh hoặc chiếm nhiều diện tích trong không gian chung, teen có thể chiết sữa tắm, dầu gội vào những chai nhỏ hoặc mang theo những túi dầu gội, sữa tắm.

Túi đồ "chăm sóc sức khỏe"

Học kỳ quân sự luôn là trải nghiệm không kém phần khó khăn với sinh viên. Việc học tập và rèn luyện thường xuyên ở ngoài trời khiến việc giữ gìn sức khỏe trở nên quan trọng. Để có thể đảm bảo sức khỏe luôn trong tình trạng tốt nhất nhằm "sinh tồn" qua các buổi thực hành, các "tân binh" nên trang bị các loại thuốc cá nhân (thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, băng cá nhân), chai xịt côn trùng, kem chống nắng, dầu gió… Những món đồ này có thể cứu cánh teen khỏi một số tình huống khẩn cấp.

Vật dụng hỗ trợ sinh hoạt

Một số vật dụng nhỏ nhưng "có võ" như bình nước cá nhân, túi giặt đồ, móc treo quần áo, ổ cắm điện, sạc dự phòng... sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên rất nhiều trong thời gian học quân sự.

Khi tham gia học kỳ quân sự, hãy hạn chế mang theo đồ vật có giá trị cao, trang sức hay thiết bị điện tử (iPad, laptop) sẽ giúp sinh viên dễ quản lý tư trang và tránh những rủi ro không đáng có.