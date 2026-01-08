Nâng bước Thủ khoa 2025: Khi nghịch cảnh chỉ là "bài test" của tuổi trẻ

HHTO - Sáng 8/1, chương trình Nâng bước Thủ khoa 2025 chính thức diễn ra, đánh dấu hành trình 10 năm tiếp sức cho tân sinh viên khó khăn. Tại đây, câu chuyện của những người trẻ biến nghịch cảnh thành động lực đã mang đến góc nhìn thực tế và thuyết phục về bản lĩnh Gen Z.

​Sáng 8/1, chương trình Vinh danh và trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2025 đã đồng thời diễn ra tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM. Đây là sự kiện thường niên nhằm hỗ trợ các tân thủ khoa, á khoa và sinh viên có thành tích xuất sắc nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Năm nay càng đặc biệt hơn khi đánh dấu cột mốc 10 năm của chương trình.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng BTC chương trình Nâng bước thủ khoa 2025 phát biểu.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh lễ trao học bổng, phần giao lưu với hai gương mặt tiêu biểu đã nhận được sự quan tâm lớn. Mỗi sinh viên là một hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Nguyễn Võ Nhật Thiện: Trưởng thành từ gánh rau muống sau biến cố tuổi 12

Câu chuyện của Nguyễn Võ Nhật Thiện (Đại học Phú Yên) nhận được nhiều sự chia sẻ từ khán phòng. Mất cha năm 5 tuổi, tuổi thơ của Thiện là những ngày vừa đi học, vừa phụ mẹ bán rau. Biến cố lớn nhất ập đến năm 12 tuổi, đúng sinh nhật, mẹ qua đời, để lại Thiện một mình xoay xở.

Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Phú Yên.

Đối diện với cú sốc lớn từ sớm, Nhật Thiện buộc phải mạnh mẽ hơn bạn bè đồng trang lứa. Chia sẻ về động lực để tiếp tục bước đi, Thiện nói: "Từ ngày ba mất, hai mẹ con đã phải nương tựa nhau bên gánh rau muống mỗi sáng. Mẹ lúc nào cũng dặn: 'Ráng học đi con, dù thế nào cũng phải học'. Nếu không có lời dặn dò ấy của mẹ, có lẽ em đã bỏ cuộc từ ngày mẹ ra đi rồi".

​Thử thách chưa dừng lại khi tháng 11/2025 vừa qua, căn nhà cũ của Thiện bị lũ cuốn trôi. Nhưng thay vì than trách, Thiện chọn cách đối mặt đầy bản lĩnh.

Cơn bão không chỉ cuốn trôi mái nhà mà còn làm gián đoạn công việc làm thêm - nguồn thu nhập chính để Thiện tự trang trải học phí. Đau lòng hơn, dòng nước đã cuốn mất cả bàn thờ của ba mẹ. Cô bạn dự định sẽ dùng số tiền học bổng nhận được để dựng lại một gian thờ tươm tất hơn cho đấng sinh thành.

Phạm Quyết Thắng: Đảng viên trẻ và bộ "KPI" khủng

Mang đến một gam màu hiện đại là Phạm Quyết Thắng (Đại học Bách Khoa TP.HCM). Biến cố gia đình trong đại dịch COVID-19 chính là động lực để cậu bạn sớm lao vào nghiên cứu khoa học và vạch ra lộ trình học tập nghiêm túc từ những năm cấp Hai.

Phạm Quyết Thắng theo học Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp, Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM.

Chia sẻ về cách bám sát các mục tiêu đề ra, Thắng nói: "Em thường viết nhật ký để theo dõi các mục tiêu. Cuối mỗi tuần, em sẽ tự đánh giá xem mình đã hoàn thành đến đâu. Chính thói quen tự lập kế hoạch và liên tục nhìn lại này giúp em đi đúng lộ trình".

Nói về vai trò của một Đảng viên trẻ, nam sinh khẳng định: "Với em, đây là một 'áp lực tích cực'. Nó buộc bản thân phải sống trách nhiệm hơn, là kim chỉ nam để em xác định điều gì nên làm để cống hiến cho đất nước".

Khép lại hành trình 10 năm, chương trình Nâng bước Thủ khoa không chỉ trao đi những suất học bổng giá trị mà còn lan tỏa niềm tin mạnh mẽ. Câu chuyện của Nhật Thiện hay Quyết Thắng chính là minh chứng sống động nhất: Dù xuất phát điểm ở đâu, chỉ cần đủ bản lĩnh, Gen Z hoàn toàn có thể tự vẽ nên tương lai rực rỡ cho riêng mình.