TP.HCM: “Đến New Zealand đón bình minh mới” đã cập bến, sẵn sàng cùng bạn đến xứ sở Kiwi

HHT - Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 diễn ra cuối tuần này tại TP.HCM (19/10) và Hà Nội (20/10) mang đến cho teen cơ hội săn học bổng du học và “bỏ túi” nhiều thông tin mới từ New Zealand. Đặc biệt, đây cũng là buổi ra mắt ấn phẩm “Đến New Zealand đón bình minh mới” do Báo Tiền Phong, Hoa Học Trò và Cơ quan Giáo dục New Zealand thực hiện.

Ngày hội Giáo dục New Zealand 2024 là sự kiện giáo dục lớn nhất trong năm được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ), Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán New Zealand.

44 đại diện trường học từ New Zealand trực tiếp gặp gỡ và trao đổi với các bạn học sinh, sinh viên cũng như các bậc phụ huynh muốn tìm hiểu về nền giáo dục New Zealand. Đây là dịp giúp teen tham khảo thêm nhiều cơ hội du học xịn sò từ New Zealand - đất nước có nền giáo dục hiện đại và đời sống an toàn, hạnh phúc.

Tại TP.HCM, sự kiện có sự xuất hiện đặc biệt của ông Scott James - Tổng lãnh sự New Zealand, ông Ben Burrowes - Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand khu vực châu Á, bà Bành Phạm Ngọc Vân - Giám đốc Cơ quan Giáo dục New Zealand tại Việt Nam và nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Ban đại diện báo Tiền Phong tại TP.HCM.

Năm nay, lần đầu tiên Hoa Học Trò - đặc san của báo Tiền Phong và Cơ quan Giáo dục New Zealand cùng hợp tác cho ra mắt ấn phẩm Đến New Zealand đón bình minh mới, cuốn cẩm nang “gom” tất tần tật thông tin chất lượng về Học - Làm - Sống tại đây. Cuốn sách không chỉ mang đến bức tranh toàn cảnh về xứ sở Kiwi mà còn là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ đặt chân đến New Zealand và khám phá tương lai của chính mình. Sách còn là tư liệu uy tín, thực tiễn cho các bậc phụ huynh tham khảo.

Ông Scott James chia sẻ: “Giáo dục luôn là trọng tâm mà New Zealand hướng đến, không chỉ trang bị kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng và phát triển con người như: Học cách hợp tác, thích nghi, cởi mở và tò mò, học hỏi từ các nền văn hóa và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Khi đến tham dự ngày hội, teen còn có cơ hội được gặp gỡ trực tiếp, giao lưu và ký tặng sách từ các đại diện New Zealand là ông Scott James, ông Ben Burrowes và các tác giả sách.

Đến New Zealand đón bình minh mới có sự xuất hiện của các học sinh, sinh viên, cựu du học sinh Việt Nam đang học tập, sinh sống tại xứ Kiwi và khắp thế giới. Những câu chuyện “nghìn lẻ một đêm” vô cùng thực tế, đầy xúc động và truyền cảm hứng về thiên nhiên, con người, cũng như lối sống bền vững, hòa hợp với tự nhiên, cộng đồng, đong đầy hạnh phúc “cộp mác” New Zealand.

Teen còn được gặp gỡ với các tác giả sách, các nhân vật xuất hiện trong sách như chị Đinh Hằng (Travel blogger, tác giả sách); chị Lê Nguyễn Thùy Trang (Thư ký Tòa soạn báo Hoa Học Trò, ban biên soạn sách) và anh Dave Quách (CEO Công ty vải sợi Bảo Lân, cựu du học sinh New Zealand).

Sau hai chuyến khám phá xứ sở Kiwi, chị Đinh Hằng bật mí, trước khi đi chị đã xem rất nhiều hình ảnh về New Zealand nhưng khi thật sự đặt chân đến xứ sở Kiwi, chị vẫn còn sốc vì quang cảnh thiên nhiên nơi đây còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng. “Điều chị ấn tượng là mặc dù là đất nước có nhịp sống chậm rãi, bình yên nhưng New Zealand có cực kỳ nhiều hoạt động ngoài trời thú vị, là nơi “khai sinh” của những môn thể thao mạo hiểm như dù lượn, nhảy bungee…”

Còn anh Dave Quách (cựu du học sinh New Zealand, CEO công ty vải sợi Bảo Lân) cho biết: “Thời gian học tập tại đây truyền cảm hứng cho anh rất nhiều về lối sống bền vững, thân thiện môi trường. Đặc biệt, ở New Zealand, ai cũng tự tin được là chính mình, ví dụ như khi đi học, anh đã rất ấn tượng với một bạn luôn đội nón bảo hiểm trắng, mặc đồ trắng đến trường, và tất cả thầy cô, bạn bè đều tôn trọng điều đó, đến tận khi ra trường anh vẫn chưa biết mặt bạn”.

Ngày hội còn có gian hàng của báo Hoa Học Trò - nơi giao lưu dành cho bạn đọc. Các bạn hào hứng tham gia các mini-game để nhận được phần quà là các ấn phẩm như báo Hoa Học Trò, Thiên Thần Nhỏ; truyện tranh Lớp Học Mật Ngữ, Bé Nấm Lùn...

Khu vực trải bài Tarot "đắt khách" với nhiều bạn xếp hàng. TikToker Ngọc đào cà-rốt (@ngocdaocarot) bật mí điều rất nhiều bạn hỏi và quan tâm là có thể được du học ở New Zealand không, có nên theo đuổi nghề nghiệp này của New Zealand không... Chứng tỏ nhu cầu thông tin về học tập và làm việc ở New Zealand là không nhỏ, và cuốn sách Đến New Zealand đón bình minh mới là một trợ thủ đắc lực giúp bạn "giải mã".

Quyển sách còn có sự góp mặt của chị Sứa Con Lon Ton, hoạ sĩ vẽ minh hoạ cho các em cừu, chim kiwi và bộ sticker, huy hiệu tặng kèm trong sách.

Bạn Trần Lê Ý Anh (THPT Tân Bình) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được đến sự kiện về du học, mình mới được biết rằng New Zealand có 8 trường đại học nhưng trường nào cũng nằm trong top 2% toàn cầu. Xứ sở Kiwi chắc chắn sẽ nằm trong top list du học trong tương lai của mình”.

Đến New Zealand đón bình minh mới hiện có bán tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, Tiền Phong… trên toàn quốc và trang thương mại điện tử Tiki, Shopee, TikTok Shop.

Link đặt mua trực tuyến tại: Fahasa hoặc Nhà sách Phương Nam

