Trấn Thành chỉ ra lỗi sai phổ biến của diễn viên trẻ, thị phạm cách... khóc sao cho thật

HHT - Trong tập 2 The Next Stage, LyLy “song kiếm hợp bích” cùng giọng ca An Kỳ trong ca khúc sôi động "Don't let me down". Cả hai nữ ca sĩ có màn kết hợp ăn ý về giọng hát lẫn vũ đạo.