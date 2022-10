Trấn Thành gây tranh cãi khi miêu tả Đức Phúc: "Nhìn răng của Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp"

HHT - Trong tập Bán kết The Masked Singer Vietnam, Trấn Thành vấp phải nhiều chỉ trích khi pha trò về ngoại hình của Đức Phúc. Trước đó, nam ca sĩ đã từng chia sẻ anh từng tự ti về ngoại hình của mình.

Tối 22/10, tập Bán kết của chương trình The Masked Singer Vietnam được đông đảo khán giả theo dõi. Bên cạnh những phản ứng về kết quả chung cuộc, nhiều khán giả không hài lòng khi Trấn Thành đã có màn đùa cợt kém duyên về ngoại hình của Đức Phúc.

Cụ thể, ở phần giữa chương trình, Ngô Kiến Huy đặt câu hỏi giao lưu với dàn cố vấn về mong muốn hóa thân thành nhân vật mascot nào tại The Masked Singer All-Star Concert. Đến lượt Đức Phúc, Trấn Thành bất ngờ chen ngang và nói: “Nhìn cái răng của Đức Phúc, tôi nghĩ làm con hải ly là hợp”. Tiếp đó, nam MC mô tả luôn sự so sánh của mình để chọc cười khán giả.

Ngay lập tức, trên trang mạng xã hội xuất hiện những ý kiến chỉ trích trò đùa kém duyên của Trấn Thành khi giễu cợt ngoại hình của đồng nghiệp. Một số khán giả cũng cho rằng, Đức Phúc vô tình trở thành nạn nhân của body shaming (giễu cợt ngoại hình) bởi Trấn Thành.

Trước pha đùa cợt của đàn anh, Đức Phúc không bàn luận thêm. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ muốn hóa thân thành cục phô mai vì tên tiếng Anh của anh là Cheese.

Trước đó, ở tập 14 của The Masked Singer Vietnam, Đức Phúc chia sẻ anh từng là nạn nhân của body shaming. Nam ca sĩ thấu hiểu những tổn thương do những lời miệt thị mang lại. "Có những lúc họ không công nhận giọng hát của mình chỉ vì lý do nào đó bên ngoài", anh tâm sự.

Khi ấy, Trấn Thành nói với đàn em: “Đơn giản khi đó em chưa đủ trưởng thành, chưa có may mắn được người ta biết đến, hay dòng nhạc chọn hơi khó nghe so với mọi người. Có rất nhiều yếu tố cộng hưởng làm họ chưa công nhận mình. Ngoài tài năng, cá tính là điều quan trọng để khán giả yêu thích nghệ sĩ”.