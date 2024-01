Trấn Thành, Song Luân, Isaac được dự đoán tham gia "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai"

HHT - Sau khi thông tin nhá hàng của show "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" được công bố, netizen đã nhanh chóng dự đoán 30 "anh tài" sẽ góp mặt trong chương trình.

Sau Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, chương trình với format tương tự -Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sắp được ra mắt khán giả Việt Nam. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (tên gốc là Call Me By Fire) thuộc bản quyền của Trung Quốc, gồm 15 tập và chính thức lên sóng vào tháng 6 năm nay.

Đội hình của chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ nam từ 30 tuổi trở lên. Giống với cách tổ chức của Chị Đẹp, các sao nam V-Biz tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ thực hiện các thử thách dưới hình thức một nhóm nhạc nam.

Sau khi thông tin về chương trình chính thức được nhá hàng, người hâm mộ đã nhanh chóng "liệt kê" hàng loạt cái tên đình đám sẽ xuất hiện trong chương trình. Ở nhóm ca sĩ gạo cội - "anh lớn", các fan gọi tên dàn gương mặt thân quen như Bằng Kiều, Tùng Dương, Lam Trường, Đan Trường,...

Ở lĩnh vực diễn xuất, netizen kỳ vọng sẽ có sự góp mặt của Lý Hải, Trường Giang, Hứa Vĩ Văn, Trấn Thành, Song Luân,...

Bên cạnh đó, ở hạng mục all-rounder (có thể nhảy - hát - biểu diễn), người hâm mộ mong chờ màn "đụng độ" của Noo Phước Thịnh, Isaac, Ngô Kiến Huy,... Đặc biệt, các "nhân tố bí ẩn" đang nhận về sự quan tâm như Kim Lý, Lâm Bảo Châu cũng được cộng đồng mạng nhắc đến.

Call Me By Fire - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình truyền hình thực tế được phát triển từ Sisters Who Make Waves - Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2021. Một số sao nam từng tham gia show bản Trung là Lam Chính Long, Trần Sở Sinh, Lâm Chí Dĩnh,...