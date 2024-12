Tranh cãi chỉ dẫn tiếng Anh tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên: "For Ben Thanh" có sai?

HHT - Trong không khí rộn ràng trải nghiệm tuyến tàu điện Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, dân mạng có cuộc tranh luận thú vị liên quan đến tên điểm đến ghi chỉ dẫn bằng tiếng Anh tại nhà ga.

Từ ngày 22/12, tuyến Metro số 1 TP.HCM (Metro Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức đi vào vận hành. Nhiều hành khách cũng để ý và có tranh luận thú vị về việc sử dụng giới từ tiếng Anh trên bảng chỉ dẫn ga tàu. Cụ thể, bảng chỉ dẫn sân ga có chiều đi tới Bến Thành viết "for Ben Thanh", trong khi nhiều người cho rằng phải viết "to Ben Thanh" mới đúng.

Thạc sĩ Truyền thông tại Đại học Clark, Hoa Kỳ - anh Bùi Minh Đức đã đặt câu hỏi với thầy giáo người bản xứ của mình để làm rõ vấn đề này. Theo lời giải thích của ông, giới từ "to" thường được sử dụng phổ biến hơn khi chỉ điểm đến. Tuy nhiên, trong trường hợp Bến Thành là điểm cuối (ultimate destination) của chuyến tàu, việc sử dụng "for Ben Thanh" cũng hoàn toàn hợp lý.

Trong tiếng Anh, "to" thường được sử dụng để nhấn mạnh hành động di chuyển từ một điểm đến điểm khác (không nhất thiết phải là điểm cuối). Ngược lại, "for" mang tính định hướng, thường được dùng để chỉ mục đích hoặc điểm đến cuối cùng. Trong trường hợp này, ga Bến Thành là trạm cuối cùng của chuyến tàu, "for Ben Thanh" có thể được hiểu là chuyến tàu này hướng đến Bến Thành với tư cách là điểm dừng cuối.

Thầy giáo của anh Minh Đức cũng cho biết thêm, nếu sử dụng "to Ben Thanh" trong bối cảnh này, thông thường người ta sẽ cần chú thích thêm, chẳng hạn như "final stop" hoặc "terminal" để làm rõ ý nghĩa về điểm cuối.

Ngoài trường hợp này, nhiều bảng chỉ dẫn khác ở Metro cũng khiến mọi người thấy lạ lẫm. Nhiều khái niệm nhiều người lần đầu mới biết tới nhờ tàu điện như "ke ga" (platform) chỉ nơi người dân đứng chờ tàu, khi tàu đến và cửa tàu mở thì người dân ra - vào tàu ở khu vực này.

Tranh luận này cũng là cơ hội để người học tiếng Anh suy ngẫm và mở rộng kiến thức về cách sử dụng giới từ.