Tranh cãi màn "chơi cầu trượt" của Jimin (BTS) sau kỳ tích No.1 BXH Billboard Hot 100

HHT - Sau khi làm nên kỳ tích khi hạ cánh tại vị trí Quán quân của bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100 vào tuần trước, "Like Crazy" của Jimin (BTS) bất ngờ rớt xuống hàng chục bậc ở tuần 2.

Ngày 5/4 vừa qua, Jimin (BTS) đã viết nên kỳ tích mới cho âm nhạc Hàn Quốc khi ca khúc ra mắt solo Like Crazy đạt vị trí số 1 trên BXH Billboard Hot 100. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một nghệ sĩ solo Hàn Quốc làm được điều này trong lịch sử 65 năm của Billboard.

Tuy nhiên, sau khi các thứ hạng của BXH Hot 100 tuần này được công bố, "Like Crazy" của Jimin (BTS) rớt xuống vị trí #45 ở tuần 2. Ngay lập tức, Billboard phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ toàn cầu. ARMY (fandom của BTS) cho rằng Billboard đã có hành vi không minh bạch trong việc phổ biến quy tắc và lọc số liệu, cùng với đó kéo theo những hoài nghi về quy tắc tính điểm của BXH này.

Theo một báo cáo được công bố bởi Hits Daily Double - HDD (trang chuyên thu thập, báo cáo xử lý số liệu của Mỹ), Like Crazy đã thu về doanh số khoảng 120K bản trong tuần thứ 2, trong khi đó tổng doanh số bán hàng được tạp chí Forbes công bố theo nhà cung cấp dữ liệu Billboard Luminate là dưới 14,8K bản. Tức là doanh số của Like Crazy đã bị lọc khoảng 90% khi tính điểm trên Billboard Hot 100 tuần này. Ở bảng dự đoán kết quả Billboard Hot 100 tuần này trước khi giờ công bố, vốn dĩ doanh số Like Crazy đã bị lọc 40%. Theo kết quả trên album chart, doanh số Like Crazy cũng bị lọc tới 60%.

HDD và Billboard vốn dĩ là hai đơn vị khác nhau, việc số liệu báo cáo xuất hiện chênh lệch là điều dễ thấy nhưng sai số quá lớn này không khỏi làm fan hoài nghi.

HDD cũng là nơi các trang chuyên dự đoán thứ hạng Hot 100 lấy số liệu để tham khảo. Từ trước đến nay, thứ hạng được dự đoán trước và thứ hạng chính thức từ Billboard thường không sai lệch nhiều. Doanh số bị lọc có thể do phát hiện vi phạm quy tắc hoặc sai sót trong quá trình thống kê số liệu.

BXH Billboard Hot 100 được tính dựa trên lượt stream, sales kết hợp số lần phát sóng radio. Bất lợi với mảng radio, vì vậy stream và sales là hai điều kiện tất yếu để một bài hát của một nghệ sĩ nước ngoài có thể tiến vào BXH hàng đầu Hoa Kỳ. Bên cạnh lượt stream vẫn giữ ở mức ổn định, sales được xem là thế mạnh vượt trội của ARMY và thậm chí khi Billboard đổi luật để giảm thiểu tỉ trọng của doanh số, người hâm mộ vẫn luôn nắm bắt và thực hiện đúng luật.

Lần đổi luật gần đây, Billboard thông báo 1 tài khoản sẽ mua tối đa 4 lượt/ tuần (cùng một sản phẩm). Đến hiện tại, luật thay đổi mỗi tài khoản chỉ được mua duy nhất 1 lần/ tuần (1 tài khoản, 1 ID, 1 IP, 1 thiết bị, thậm chí là 1 tài khoản thanh toán chỉ được mua 1 bài với 1 lần duy nhất) vào thời điểm ngay trước ngày công bố BXH. Vì vậy, những bạn fan ủng hộ Jimin theo cách mua nhạc hợp lệ cũ đã bị lọc.