Tranh cãi quyền tác giả khép lại, ê-kíp Quang Hùng MasterD tiếp tục ghi điểm

HHT - Bỏ túi ngay một số bí kíp giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đáng giá nào tại concert Anh Trai "Say Hi" D-2 và concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tối nay 19/10.

HHT - Fan bức xúc vì sơ đồ vị trí đứng một số hạng vé trong concert Anh Trai "Say Hi" D-2 có thay đổi lớn so với D-1, yêu cầu ban tổ chức đổi lại để đảm bảo quyền lợi.