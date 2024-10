Travis Kelce vắng mặt trong các đêm diễn gần đây của Taylor Swift, lý do là gì?

HHT - Travis Kelce chia sẻ rằng bản thân cảm thấy "ghen tị" với gia đình khi nam cầu thủ không thể tham dự The Eras Tour của Taylor Swift tại thành phố Miami.

Sau hơn một tháng nghỉ ngơi, Taylor Swift đã trở lại với chặng cuối cùng của một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử - The Eras Tour. Ba đêm diễn đầu tiên của chặng cuối cùng The Eras Tour tại Miami đã diễn ra khá suôn sẻ mặc cho cơn mưa nặng hạt. Đây cũng là những đêm diễn ngoài trời cuối cùng khi những đêm diễn còn lại đều diễn ra bên trong sân vận động có mái che.

“The Eras Tour đã trở lại và 3 đêm diễn ở Miami vừa qua thực sự đã lên một tầm cao mới. Chỉ còn 5 thành phố trước khi tour kết thúc, tôi biết rằng mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc trên sân khấu. Trời mưa rất nhiều và điều đó làm tăng thêm phần kịch tính như một bộ phim. Tôi thật sự nhớ điều này trong thời gian nghỉ. Một người bạn tuyệt vời của tôi - Florence đã đến Miami và cùng tôi biểu diễn ca khúc “Florida!!!” ngay tại Florida!!! Tôi cũng có vài bộ trang phục mới và thật tuyệt khi khán giả nhận ra điều đó. Các bạn thật sự là tuyệt nhất.”, Taylor Swift chia sẻ.

Do có lịch trình riêng, Travis Kelce đã không thể có mặt tại 3 đêm diễn The Eras Tour ở Miami để ủng hộ cho cô bạn gái Taylor Swift. Tuy nhiên, anh trai của Travis Kelce, Jason Kelce cùng vợ con và mẹ của anh, Donna Kelce đã có mặt tại những đêm diễn này để cổ vũ cho Taylor Swift. Trong tập mới nhất của podcast New Heights with Jason and Travis Kelce, anh em nhà Kelce đã có những chia sẻ về 3 đêm diễn The Eras Tour tại Miami.

“Thực sự là tôi đã cảm thấy rất ghen tị khi cả gia đình và rất nhiều bạn bè của tôi đều có mặt ở đó. Tôi có một số người bạn có vé gần sân khấu, những người đã tham dự vài buổi diễn ở nước ngoài và họ cũng nói điều tương tự như anh miêu tả. Sân vận động ở Miami thực sự ở một đẳng cấp khác. Tôi ước gì tôi đã ở đó.”, Travis Kelce tiếc nuối.