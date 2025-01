Triệu Lộ Tư cập nhật tình hình sức khỏe, gia đình và bạn thân luôn kề bên

HHT - Nỗ lực "đẩy thuyền" của người hâm mộ "When The Phone Rings" đã được đền đáp khi Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin giành giải "Cặp đôi xuất sắc nhất" và tương tác ngọt lịm tại MBC Drama Awards 2024.

HHT - Biên kịch và đạo diễn của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) đã khiến khán giả bất ngờ khi thay đổi gần như toàn bộ nội dung phần cuối so với tiểu thuyết gốc. Quyết định này được cho là đã loại bỏ một đoạn thoại mang tính "gây sốc" của nhân vật Baek Sa Eon, khiến nhiều fan nguyên tác không khỏi tiếc nuối.