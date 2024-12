When The Phone Rings: Yoo Yeon Seok có cảnh khóc xuất thần, ở hậu trường đã đỉnh nóc

Đại Phụng Đả Canh Nhân khởi đầu bất ổn, Vương Hạc Đệ "bị dí" toàn mạng HHT - "Đại Phụng Đả Canh Nhân" là dự án trọng điểm, được quảng bá rầm rộ nhưng phát sóng lại nhận về hàng tá lời chê bai. Là "đại nam chủ", Vương Hạc Đệ trở thành tâm điểm bị chê trách vì diễn xuất cường điệu, "ngũ quan bay tán loạn".

Thực hư tin chồng cũ của Triệu Vy lừa dối từ khi chưa ly hôn, giờ đã có vợ mới HHT - Ngay sau khi nữ diễn viên Triệu Vy thông báo đã ly hôn với Huỳnh Hữu Long thì có tin rằng thực ra Hữu Long có vợ mới, thậm chí còn có con nữa rồi. Thông tin cụ thể xoay quanh việc này là thế nào?

When The Phone Rings tập 11: Sa Eon khóc nức nở vì sợ mất Hee Joo, 406 còn sống HHT - Baek Sa Eon đã gặp lại tên sát nhân và một lần nữa đối đầu trực diện với hắn. Trong anh bùng nổ nỗi lo sợ sẽ mất đi Hong Hee Joo mãi mãi.

Nhìn lại thể trạng đáng lo của Triệu Lộ Tư trước khi phải nhập viện cấp cứu HHT - Thời gian gần đây, tình trạng sức khỏe của Triệu Lộ Tư đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Trước khi nhập viện cấp cứu, mỹ nhân sinh năm 1998 được cho là gầy đi đáng kể.

Triệu Lộ Tư nhập viện: Fan phẫn nộ công ty bóc lột, chỉ số truyền thông bùng nổ HHT - Triệu Lộ Tư đang trở thành tâm điểm chú ý với chỉ số bàn luận cao kỷ lục, nhưng đáng buồn đây không phải là tin vui. Nữ diễn viên phải nhập viện, ngồi trên xe lăn, khiến người hâm mộ lo lắng. Dù nguyên nhân chính thức chưa được xác thực, nhiều fan nghi ngờ công ty quản lý đã ngó lơ sức khỏe của cô và ép lịch làm việc quá mức.

When The Phone Rings: Baek Sa Eon đổi cách công khai thân phận, vừa hay vừa tiếc HHT - Biên kịch và đạo diễn của "When The Phone Rings" (Khi Điện Thoại Đổ Chuông) đã khiến khán giả bất ngờ khi thay đổi gần như toàn bộ nội dung phần cuối so với tiểu thuyết gốc. Quyết định này được cho là đã loại bỏ một đoạn thoại mang tính "gây sốc" của nhân vật Baek Sa Eon, khiến nhiều fan nguyên tác không khỏi tiếc nuối.

Tình trạng của Triệu Lộ Tư không phải bị đột quỵ mà liên quan đến COVID-19? HHT - Càng có nhiều thông tin quanh căn bệnh mà Triệu Lộ Tư mắc phải, khán giả càng lo lắng vì không rõ thực sự cô đang mắc bệnh gì mà rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy.

100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2024: Jung Kook vào Top 10, Timothée rớt hạng HHT - TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng (BXH) 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2024 (The 100 Most Handsome Faces Of 2024). Ngôi vương năm nay không còn của Timothée Chalamet.