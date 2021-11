Trợ lý cũ của Meghan tiếp tục tung thông tin: Thư gửi cha chẳng “tình cảm” như Meghan nói

HHT - Những email và tin nhắn trao đổi giữa Meghan Markle và trợ lý cũ Jason Knauf tiếp tục được Knauf công khai. Qua đó cho thấy bức thư “cá nhân và riêng tư” mà Meghan từng viết cho cha hóa ra chẳng “cá nhân và riêng tư” mấy, vì cô đã bàn bạc, soạn thảo rất kỹ. Thậm chí còn có những chi tiết bất ngờ hơn.

Lòng tin của nhiều người đối với Meghan Markle có nguy cơ tan vỡ khi những tin nhắn và email trao đổi giữa cô với trợ lý cũ Jason Knauf được chính Knauf đưa ra, cho thấy có nhiều chuyện “tưởng vậy mà không phải vậy”.

Mọi chuyện bắt đầu từ vụ kiện đầy những bước ngoặt của Meghan, khi cô cho rằng tờ Mail On Sunday đăng bức thư “cá nhân và riêng tư” mà cô gửi cho cha. Ban đầu, Tòa án tin rằng tờ Mail On Sunday làm vậy là vi phạm pháp luật, tức là Meghan thắng kiện. Nhưng công ty ANL xuất bản tờ Mail On Sunday phản đối, rồi Jason Knauf bỗng nhiên tham gia với những bằng chứng rất sốc. Trong những bằng chứng đó, Meghan thể hiện rằng cô viết thư cho cha vì Hoàng gia Anh “liên tục mắng mỏ” cho Harry chứ không hẳn vì bản thân cô muốn viết.

Chưa hết, vẫn còn 2 vấn đề nữa trong bức thư “cá nhân và riêng tư” mà Meghan gửi cho cha:

Lo lắng cho sức khỏe của cha

Trong bức thư “từ trái tim” mà Meghan gửi cho cha là ông Thomas Markle, cô có nhắc đến tình trạng sức khỏe không tốt của ông. Nhưng các tin nhắn của Meghan với Knauf cho thấy, hóa ra việc đề cập đến sức khỏe của ông Thomas trong thư là do Knauf gợi ý cho Meghan. Knauf bảo Meghan rằng, anh thấy việc nhắc đến “bệnh đau tim” của ông Thomas là “cần thiết”. Meghan trả lời rằng đó là “một điểm rất hợp lý” và cô sẽ cố đưa nó vào trong bức thư dài 5 trang giấy của mình. Cô viết cho Knauf: “Tôi sẽ soạn lại một trang và cố đưa việc đó vào”.

Gọi cha là daddy để “khuấy động cảm xúc” của mọi người, và lường trước việc thư bị rò rỉ

Knauf nêu rõ trong bằng chứng bằng văn bản của mình: “Cô ấy (Meghan) cũng hỏi một câu cụ thể về việc gọi ông Markle là daddy (cách gọi thân thiết) trong thư. Cô ấy nói rằng “có thể là hợp lý nếu mở đầu như vậy (dù ông ấy chẳng xứng đáng làm cha), và trong trường hợp không may mà thư bị rò rỉ, thì nó sẽ chạm đến cảm xúc của mọi người””.

Sau đó, Meghan nhắn cho Knauf: “Nói thật nhé Jason, tôi cảm thấy rất tuyệt vời… Và nếu ông ấy làm rò rỉ bức thư thì đấy là vấn đề của lương tâm ông ấy. Và ít nhất, thế giới sẽ biết được sự thật, những điều mà tôi không bao giờ có thể nói ra”.

Vậy là, trong khi Meghan chỉ trích cha mình vì cung cấp thông tin cho báo chí, thì cô cũng cung cấp thông tin cho các tác giả viết sách. Trong khi cô nói rằng thư của mình là “cá nhân và riêng tư”, thì hóa ra cô đã bàn bạc rất kỹ với trợ lý về nội dung thư và đã cố ý viết để có lợi cho mình trong trường hợp thư bị rò rỉ rồi.

Với những bằng chứng mới này, ông Thomas Markle vừa nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh GB News: “Tôi không thể nói nhiều về chuyện này, nhưng tôi nghĩ Meghan đang cố lừa dối… Cuối cùng thì sự thật cũng đang được hé lộ dần, nhờ Jason Knauf. Tôi rất muốn mời cậu ấy đi ăn một bữa”.

Thục Hân