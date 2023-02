Trọng Hiếu mời biên đạo của BLACKPINK hợp tác trong phần thi tại "Eurovision Song Contest"

HHT - Trọng Hiếu chứng minh độ quyết tâm với "Eurovision Song Contest" khi thông báo sẽ kết hợp với biên đạo hàng đầu thế giới KIEL TUTIN trong đêm Chung kết khu vực diễn ra tại Đức vào ngày 3/3.

Kiel Tutin là biên đạo người Anh đã góp phần làm nên thành công cho các MV, màn trình diễn đỉnh cao của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Danh sách các vũ điệu do anh sáng tạo có thể kể đến như Solo của Jennie (BLACKPINK), Bang Bang Bang của BIGBANG, Zutter của G-Dragon, Bang Bang Gok Gok của iKon, Dinero, El Anillo của Jennifer Lopez… Nhưng nổi bật nhất là chuỗi vũ đạo viral toàn cầu của BLACKPINK: Kill This Love, DDU-DU DDU-DU, Forever Young, How You Like That và mới nhất là Pink Venom.

Trọng Hiếu chia sẻ về mục tiêu của mình: “Điều quan trọng nhất với Hiếu trong cuộc thi lần này là tạo ra một sân khấu đỉnh cao từ phần nghe cho tới phần nhìn. Qua đó mang văn hóa, âm nhạc của Việt Nam giới thiệu với thế giới. Đây cũng là cách Hiếu thể hiện sự trân trọng với nguồn gốc, văn hóa Việt Nam, cũng như những gì Việt Nam đã mang lại cho Hiếu.”

Bên cạnh việc tập luyện để có sức khỏe và phong độ tốt nhất cho phần thi, nam ca sĩ cũng đầu tư rất nhiều cho phần âm nhạc, trang phục lẫn vũ đạo. Về việc mời Kiel Tutin hợp tác với mình trong dự án lần này, Trọng Hiếu chia sẻ: “Việc lựa chọn và kết hợp với Kiel không phải là quyết định đột ngột. Hiếu đã có định hướng, mục tiêu rõ ràng cho phần trình diễn “Dare To Be Different” rồi. Hiếu thấy không ai hợp hơn việc Kiel Tutin là biên đạo cho phần trình diễn của Hiếu.”

Để mời được Kiel Tutin, Trọng Hiếu rất trầy trật trong quá trình thương lượng bởi lịch làm việc của Kiel Tutin khá dày đặc. Khi đại diện của Kiel Tutin đưa ra gợi ý thay biên đạo khác do Kiel quá bận rộn, Trọng Hiếu vẫn khẳng định: “Chúng tôi không có phương án dự phòng. Chắc chắn chỉ có thể là Kiel Tutin”.

Eurovision Song Contest là cuộc thi âm nhạc lâu đời nhất thế giới với độ khắt khe và yêu cầu cao. Trọng Hiếu sẽ phải hát live hoàn toàn khi đứng trên sân khấu đêm Chung kết khu vực quốc gia diễn ra tại Đức vào ngày 3/3 tới.