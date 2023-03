Trọng Hiếu nhận điểm tuyệt đối từ thần tượng trong Chung kết Eurovision Song Contest Đức

HHT - Vào ngày 4/3, Trọng Hiếu đã chính thức dự thi đêm Chung kết Eurovision Song Contest khu vực nước Đức và đứng thứ 4 chung cuộc.

Khả năng vừa hát live vừa nhảy, kỹ năng trình diễn cũng như thông điệp từ bài hát Dare To Be Different đã mang về cho Trọng Hiếu điểm số cao. Là nghệ sỹ đã có chỗ đứng riêng tại thị trường âm nhạc Việt Nam nhưng tại Đức, Trọng Hiếu hoàn toàn là một tân binh không được nhiều người biết đến. Trọng Hiếu là nghệ sỹ gốc châu Á đầu tiên cũng như nghệ sỹ không hoạt động tại thị trường Đức đầu tiên lọt vào vòng chung kết Eurovision Song Contest Đức.

Màn ra mắt của Trọng Hiếu cũng chính là tiết mục mở màn cho đêm Chung kết của chương trình truyền hình này. Nam ca sỹ đã khiến khán phòng vỗ tay, nhún nhảy và hò reo trong suốt phần trình diễn Dare To Be Different. Trong phần trình diễn, Trọng Hiếu cho biết anh đã xúc động tới nỗi lạc giọng khi hát câu tiếng Việt đầy ý nghĩa “Quê hương Việt Nam đưa con đi thật xa”.

Với phần trình diễn mở màn ấn tượng, Trọng Hiếu nhận về điểm số cao từ ban giám khảo quốc tế. Trong đó có một điểm tuyệt đối (12 điểm) từ chính thần tượng hồi nhỏ của nam ca sĩ - người dẫn chương trình nổi tiếng của Hà Lan Marijke Amado: “Số điểm tối đa của Hà Lan xin dành cho nghệ sỹ có ca khúc mang thông điệp tuyệt vời nhất - Trọng Hiếu.” Giám khảo đến từ Anh dành cho Trọng Hiếu điểm số cao thứ 2 (10 điểm) và giám khảo đến từ Lithuania đã chấm cho nam ca sĩ điểm số cao thứ ba (8 điểm).

Sự khác biệt của Trọng Hiếu nằm ở sân khấu đậm tính trình diễn kết hợp hát và nhảy - điều mà khán giả Đức không hề quen thuộc. Sự khác biệt còn nằm ở những yếu tố mang màu sắc truyền thống Việt Nam, từ nón lá, áo dài, tới âm nhạc âm hưởng dân gian, ý tưởng sân khấu với hoa sen. Trọng Hiếu từng có 5 lần thất bại trong 8 năm để tới được sân khấu Chung kết Eurovision Song Contest Đức.