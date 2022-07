Trúc Nhân làm Mentor show sống còn, sẽ "đáng sợ" hay dễ thương như Isaac, Đông Nhi?

HHT - Trong bộ ba Mentor của "Vote For Five", Trúc Nhân là cái tên gây chú ý hơn cả. Bởi đây là lần đầu tiên Trúc Nhân ngồi ghế nóng một chương trình thực tế. Chủ nhân hit "Có không giữ mất đừng tìm hứa hẹn" trở thành một ẩn số thú vị ở vị trí Mentor.

Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Nhân được khán giả yêu mến nhờ giọng hát nội lực và tư duy âm nhạc độc đáo. Các sản phẩm âm nhạc của Trúc Nhân đều được đầu tư hoành tráng. Nam nghệ sĩ cũng được biết đến là một người vô cùng kĩ tính, quan tâm đến tiểu tiết. Do đó, khán giả dự đoán anh sẽ là Mentor khó tính và "đáng sợ" nhất của chương trình.

Tại buổi ra mắt chương trình, Trúc Nhân chia sẻ anh từng từ chối hầu hết các lời mời làm Mentor trước đây. Bởi vì anh không thích cảm giác áp lực, buồn bã, thất vọng khi nắm trong tay quyền "sinh sát" và loại thí sinh. Còn với Vote For Five, việc dừng cuộc chơi hay ở lại phần nhiều nằm ở sự nỗ lực của các thí sinh. Do đó, Trúc Nhân cảm thấy rất thoải mái khi làm Mentor cho cuộc thi. Anh mong muốn mình có thể truyền được sự liều lĩnh, yêu nghề cho các thí sinh.

Mentor nam thứ hai của Vote For Five chính là Isaac. Nam ca sĩ là cựu thành viên của nhóm nhạc 365 và trải qua mô hình đào tạo nhóm nhạc chuyên nghiệp. Trong những năm gần đây, nhiều cuộc thi đã khai thác các lĩnh vực như rap, nhảy, solo. Do đó, Isaac tin rằng, Vote For Five sẽ khiến khán giả cảm thấy hào hứng khi xem một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam.

Mentor nữ duy nhất của chương trình là Đông Nhi. Hơn 12 năm hoạt động nghệ thuật, Đông Nhi hi vọng mình có thể truyền đạt được kinh nghiệm thực tiễn cho dàn thí sinh. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ từng cho ra mắt nhóm nhạc nam Uni5 và nhóm nhạc nữ LipB.

Vote For Five là show sống còn đầu tiên của Việt Nam, trao 100% quyền quyết định cho khán giả - The Makers để tìm ra một nhóm nhạc thần tượng nam thế hệ mới. Chương trình sẽ lựa chọn ra 5 gương mặt sáng giá cho V-Pop trong thời gian tới.

Tại mỗi vòng thi đấu, các Mentor chỉ có trách nhiệm đánh giá phần thi của các thí sinh và giúp họ hoàn thiện các kỹ năng như hát, nhảy, xử lý sân khấu… Chương trình được chỉ đạo bởi đạo diễn Vương Khang. Giám đốc âm nhạc của Vote For Five là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.