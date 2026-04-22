Trung Quân tới gặp trực tiếp nạn nhân trong vụ “tác động vật lí” để xin lỗi

HHTO - Sau bài đăng xin lỗi vào chiều 21/4, mới đây ca sĩ Trung Quân đã tới gặp mặt và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến nạn nhân trong vụ "tác động vật lí", mong được nữ bác sĩ tha thứ cho hành động thiếu kiểm soát.

Chiều 22/4, trên trang cá nhân, ca sĩ Trung Quân đã cập nhật dòng trạng thái giải đáp những khúc mắc và hướng giải quyết cho vụ việc "tác động vật lí" một nữ bác sĩ xảy ra vào rạng sáng 21/4. Thông qua bài viết, Trung Quân cho biết lý do anh gỡ bỏ tâm thư xin lỗi được đăng vào chiều 21/4 chỉ sau vài phút chia sẻ vì đợi cơ hội sang gặp và xin lỗi trực tiếp với bác sĩ Thùy - nạn nhân trong vụ việc. Cùng với bài chia sẻ, Trung Quân đính kèm một clip được quay tại nơi làm việc của nữ bác sĩ và chồng.

Trung Quân đến gặp trực tiếp bác sĩ Thùy. - Ảnh: FBNV

Tại đây, Trung Quân gửi xin cảm ơn vì bác sĩ Thuỳ đã dành thời gian gặp gỡ và bỏ qua chuyện không hay vừa qua. "Quân thực sự biết ơn sự bao dung của bác sĩ Thùy dành cho Quân, dành cho Quân sự tha thứ" - nam ca sĩ bày tỏ.

Về phía anh T. - chồng của nữ bác sĩ, người đã lên tiếng phản ánh sự việc của vợ - Trung Quân hy vọng được gặp anh để nói lời xin lỗi. Nam ca sĩ chia sẻ: "Quân cũng rất tha thiết được gặp anh Trường trực tiếp để nói lời xin lỗi vì những ảnh hưởng mà anh cùng gia đình đã gặp phải mấy ngày qua".

Trung Quân mong nhận được sự tha thứ từ chồng của bác sĩ Thùy sau sự cố ngoài ý muốn. Nguồn clip: Trung Quân

Trước đó, vào chiều 21/4, mạng xã hội dậy sóng trước bài đăng của bác sĩ P.M.T nhắc thẳng tên ca sĩ Trung Quân, với lý do hành hung vợ anh - nữ bác sĩ Nguyễn Linh Thùy - khi cùng tham gia một buổi tiệc tối. Cùng với đó, bác sĩ T. chụp màn hình đoạn tin nhắn Trung Quân gửi lời xin lỗi anh và gia đình, mong nhận được tha thứ. Dẫu vậy, phía bác sĩ T. vẫn giữ thái độ cứng rắn, khẳng định "không chấp nhận lời xin lỗi của Trung Quân", "không tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi hay lời đề nghị nào từ bên thứ ba nhằm điều đình, thỏa thuận cho Trung Quân trong sự việc này" và sẽ nhờ sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền.

Bài xin lỗi đầu tiên của Trung Quân đã bị ẩn sau vài phút đăng tải.

Vài giờ sau đó, Trung Quân đã có bài chia sẻ dài, thuật lại diễn biến sự việc ngày hôm đó và tiết lộ mối quan hệ với gia đình nạn nhân. Anh thể hiện sự ân hận vì hành đồng sai trái của bản thân, cho biết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, cam kết khắc phục hậu quả và đối diện với mọi trách nhiệm liên quan. Trung Quân cũng cho biết sẽ tạm dừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả và các đối tác vì đã gây ảnh hưởng.