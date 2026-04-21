Trung Quân xin lỗi sau ồn ào bị tố hành hung, tuyên bố tạm dừng hoạt động

HHTO - Sau bài đăng từ phía gia đình nạn nhân lan truyền trên mạng xã hội, ca sĩ Trung Quân Idol đã chính thức lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hành vi sai và cho biết sẽ tạm dừng hoạt động để tự kiểm điểm.

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng từ bác sĩ P.M.T, phản ánh sự việc vợ anh - bác sĩ N.L.Th - đã bị Trung Quân Idol "tác động vật lí" khi cùng có mặt tại một buổi tiệc ở TP.HCM. Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra vào rạng sáng 21/4.

Phía gia đình cho biết đang tiến hành thu thập hình ảnh camera, lập vi bằng và dự kiến gửi đơn đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Đồng thời, người đăng bài cũng khẳng định không chấp nhận lời xin lỗi từ phía nam ca sĩ và mong muốn xử lý theo quy định pháp luật.

Bài đăng tố Trung Quân Idol "tác động vật lí" thu hút sự chú ý netizen.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi nam ca sĩ vướng ồn ào đúng thời điểm chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chuẩn bị lên sóng, với danh sách nghệ sĩ tham gia được cho là đã gần như hoàn tất.

Tối ngày 21/4, Trung Quân Idol đăng tải thư xin lỗi trên trang cá nhân. Nam ca sĩ "cúi đầu nhận lỗi" và gửi lời xin lỗi đến bác sĩ Thùy cùng gia đình, đồng thời cho biết sự việc xảy ra do anh có sử dụng đồ uống có cồn. Anh thừa nhận mình đã có "hành vi không phù hợp" và "không có bất kỳ lời biện minh nào cho việc này".

Bài đăng hiện tại đã được ẩn khỏi mạng xã hội.

Theo chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, nam ca sĩ đã trực tiếp xin lỗi và kiểm tra tình trạng của người bị ảnh hưởng trước khi ra về. Anh cũng cho biết sẽ "chịu toàn bộ trách nhiệm", cam kết khắc phục hậu quả và đối diện với các vấn đề liên quan.

Bên cạnh đó, Trung Quân Idol thông báo tạm dừng mọi hoạt động để tự kiểm điểm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả và các đối tác vì đã gây ảnh hưởng.