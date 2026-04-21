HIEUTHUHAI “đánh úp” khi tung trailer Mắt Nhắm Mắt Mở, hé lộ giờ phát hành khác lạ

Vừa qua, HIEUTHUHAI chính thức tung trailer cho album phòng thu thứ hai mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Không công bố danh sách bài hát, không hé lộ bản nghe thử, cũng không đưa ra bất kỳ thông tin “nhá hàng” nào, nam rapper ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ chú ý vì cách úp mở "có một không hai".

Đúng chất “người im lặng”, HIEUTHUHAI chọn cách hành động thay vì lên tiếng: bất ngờ tung trailer mà không hề báo trước.

Đáng chú ý, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán chính là thời điểm phát hành - 22 giờ ngày 22/04/2026 khi đây vốn không phải “khung giờ vàng” quen thuộc của thị trường nhạc Việt mà các nghệ sĩ thường chọn để dễ tạo hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, lựa chọn có phần “lệch chuẩn” này lại rất khớp với tinh thần Mắt Nhắm Mắt Mở mà HIEUTHUHAI đang theo đuổi.

Thay vì đi theo lối mòn an toàn, nam rapper cùng ê-kíp dường như chủ động tạo ra một trải nghiệm khác biệt. Việc chọn giờ phát hành vì thế không đơn thuần là yếu tố kỹ thuật, mà trở thành một “tín hiệu ngầm” trong cách kể chuyện. Nó nối tiếp thông điệp mà HIEUTHUHAI đã gợi mở trong trailer: “Đâu phải ai cũng thấy thứ mình đang thấy đâu" để chỉ những điều vốn dĩ khó đoán.

Song song đó, phiên bản vật lý của album cũng được mở bán ngay trong ngày với các vật phẩm như CD, postcard… tạo nên một “cú đánh úp” đúng nghĩa. Điều đáng nói là phần lớn người hâm mộ gần như chưa kịp tìm hiểu chi tiết sản phẩm đã nhanh tay đặt mua, cho thấy mức độ tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ dành cho HIEUTHUHAI.

Album vật lí của Mắt Nhắm Mắt Mở cũng chính thức được mở bán.

Trên các nền tảng mạng xã hội, cụm từ Mắt Nhắm Mắt Mở nhanh chóng trở thành từ khóa lan truyền mạnh mẽ. Người hâm mộ không chỉ chia sẻ trailer mà còn chủ động diễn giải concept theo nhiều góc nhìn khác nhau. Một bộ phận fan cho rằng đây là tinh thần “đi trong vô định”, chấp nhận sự không chắc chắn; số khác lại nhìn nhận đó là cách HIEUTHUHAI nói về hành trình sáng tạo - nơi nghệ sĩ không thể lúc nào cũng “rõ ràng” nhưng vẫn phải tiến về phía trước.

Sự úp mở trong trailer tạo nên làn sóng phân tích về dự án.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay ngập tràn các trailer, bản nghe thử tổng hợp và những màn “nhá hàng có tính toán”, việc HIEUTHUHAI chọn cách giấu kín toàn bộ thông tin dự án lại trở thành cách khơi gợi tò mò một cách nguyên bản nhất. Người nghe không bị dẫn dắt bởi những kỳ vọng sẵn có, mà buộc phải tiếp cận sản phẩm trong trạng thái gần như không biết gì trước, đúng với tinh thần “mắt nhắm mắt mở”.

HIEUTHUHAI và "nước cờ" thông minh trong việc ra mắt sản phẩm mới.

Trước đó, HIEUTHUHAI đã phát hành MV mở màn cho dự án là Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói và nhanh chóng nhận được sự đón nhận tích cực nhờ màu sắc tình yêu nhẹ nhàng, socola kẹo mút. Tuy nhiên, với album lần này, kỳ vọng từ khán giả rõ ràng đã cao hơn.

Không chỉ dừng lại ở những ca khúc tình cảm dễ nghe, công chúng chờ đợi HIEUTHUHAI thể hiện rõ nét hơn ở khả năng kể chuyện xuyên suốt (storytelling), cũng như tạo ra một dấu ấn đủ mạnh - tương tự Exit Sign, bản hit từng lập kỷ lục và trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong sự nghiệp của nam rapper.