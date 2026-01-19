Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội XIV của Đảng

HHTO - Sáng 19/1, tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lễ chào cờ diễn ra trong không khí thiêng liêng, trang trọng, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Đoàn và một số thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực tại Hà Nội.

Mở đầu buổi lễ là các tiết mục văn nghệ giàu cảm xúc, mang đậm ý nghĩa chính trị và tinh thần tuổi trẻ. Ca khúc “Lời Đảng hiệu triệu trái tim” do ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc thể hiện và “Nhà tôi có treo một lá cờ” do ca sĩ Bùi Tuấn Ngọc biểu diễn đã lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc, niềm tin son sắt của tuổi trẻ Việt Nam đối với Đảng.

Ngay sau Lễ chào cờ, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã đồng loạt cài đặt bộ hình nền chào mừng Đại hội XIV của Đảng trên điện thoại di động, qua đó thể hiện tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc ứng dụng công nghệ, lan tỏa hình ảnh, thông điệp ý nghĩa của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và cộng đồng xã hội.

Hoạt động là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn bày tỏ niềm tin, niềm tự hào, đồng thời khẳng định quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIV của Đảng đề ra.