Ngày đầu "nhập môn" công sở: Hỏi không sai, thiếu chọn lọc mới là điểm trừ

HHTO - Một bài đăng "tố" người hướng dẫn vì tin nhắn chê trách, tưởng sẽ được an ủi, ai ngờ chính chủ bài viết lại nhận cái kết "không bênh nổi". Câu chuyện đang ồn ào trên Threads không chỉ dừng lại ở ranh giới giữa "hỗ trợ" hay "làm hộ", mà là bài kiểm tra thực tế về thái độ và EQ của những người trẻ ngày đầu "nhập môn" công sở.

Lướt Threads những ngày qua, dân tình va phải bài đăng đầy ấm ức của một bạn thực tập sinh (TTS). Mới đi làm hơn một tuần, vì mentor (người hướng dẫn) không còn ngồi cạnh kèm 1:1, bạn liên tục nhắn tin hỏi han nhưng lại nhận về dòng tin nhắn: "Em cứ hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn lắm nhá, hỏi này mấy anh chị mắng cho đấy".



Tự ái vì cho rằng mình "không biết mới hỏi chứ không phải đến chơi", TTS này công khai tin nhắn lên mạng xã hội. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, phần bình luận lại là màn "quay xe" tập thể. Dân mạng chỉ ra rằng: Chính thái độ thụ động, hễ gặp gì cũng hỏi mà không chịu tự tìm hiểu mới là điều khiến mentor cạn kiệt kiên nhẫn. Tin nhắn kia có thể hơi "phũ", nhưng nó thật!

Bài đăng nhận được sự quan tâm và chia sẻ thực tế từ cộng đồng mạng.

Nhiều bạn trẻ mang tâm thế "gà công nghiệp" từ giảng đường bước thẳng vào văn phòng, nên dễ bị hụt hẫng. Từng trải qua giai đoạn này, anh Nguyễn Đức Anh Quân - Lập trình viên Front-end chia sẻ bản thân cũng từng kỳ vọng được cầm tay chỉ việc từ đầu. Tuy nhiên, thực tế môi trường làm việc chuyên nghiệp đòi hỏi tính tự chủ cao hơn.

Theo anh, người mới thường sẽ được hướng dẫn các quy định (rule) và khung mẫu (template) có sẵn. Lấy ví dụ như việc làm animation (hiệu ứng), không ai giao ngay cái khó cho người mới cả. Nhân viên phải vừa làm vừa tự nghiên cứu, đến khi "chắc tay" mới được thử sức. Sự hỗ trợ từ cấp trên thường được dành cho những bài toán khó về logic hay các dự án phức tạp. Việc hiểu rõ quy trình này sẽ giúp các "tấm chiếu mới" bớt cảm giác "bơ vơ" và chủ động hơn trong công việc.

Netizen "quay xe" vì thấy người hướng dẫn nhắn tin dễ thương chứ không hề hằn học như cách một "tấm chiếu mới" suy diễn.

Hỏi nhiều không sai, nhưng hỏi "linh tinh" là dở

Quay lại tin nhắn gây tranh cãi: Tại sao người hướng dẫn lại dùng từ "ngớ ngẩn"? Có phải người đi trước đang quá khắt khe?

Theo chị Hà My - Trưởng nhóm Chăm sóc khách hàng, người từng hướng dẫn nhiều lứa nhân viên mới, vấn đề không nằm ở số lượng câu hỏi, mà ở đối tượng và nội dung câu hỏi. "Có những bạn mang cả những việc không thuộc chuyên môn đi hỏi người hướng dẫn, từ chuyện gửi xe, cấp thẻ cho đến thủ tục hành chính. Trong khi đây là phần việc của bộ phận khác, không thuộc phạm vi của người hướng dẫn chuyên môn", chị My chia sẻ.

Mỗi người cần có một "công thức" để làm việc một cách hiệu quả. - Ảnh: Internet.

Không chỉ hỏi sai người, nhiều bạn trẻ còn thiếu kỹ năng chắt lọc thông tin. Trong những tình huống khách hàng cần xử lý gấp, thay vì tóm lược trọng tâm vấn đề, người mới thuật lại nguyên văn câu chuyện, vô tình làm tốn thời gian của cả ba bên. Theo chị My, học cách tự lọc - tự thử - rồi mới hỏi chính là kỹ năng nền tảng để tồn tại trong môi trường làm việc thực tế.

Đừng biến mình thành người bị "e dè"

Trong các kỳ đánh giá nhân sự, chị Mỹ Duyên - Chuyên viên Tuyển dụng - cho biết "thiếu chủ động" là lý do phổ biến khiến không chỉ thực tập sinh mà cả các bạn fresher bị đánh giá không đạt. Nhiều người viện cớ "sợ sai" để im lặng, không dám đề xuất hay thử làm. Nhưng dưới góc nhìn nhà tuyển dụng, "việc bạn không đưa ra bất kỳ phương án nào, bản thân nó đã là một cái sai".

Tuy nhiên, nếu sự im lặng thụ động khiến người mới mất điểm chuyên môn, thì sự "ồn ào" thiếu kiểm soát trên mạng xã hội lại làm sụt giảm hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt tập thể.

Thực tế chốn công sở cần một cái đầu lạnh biết nhìn trước ngó sau hơn là một thái độ thảo mai dễ mến. - Ảnh: Internet.

Chị Mỹ Duyên đặc biệt lưu ý về thói quen mang chuyện công ty hay "phốt" đồng nghiệp lên Threads, Facebook: "Đôi khi sự viral chớp nhoáng sẽ khiến những người xung quanh e dè bạn". Bởi chẳng ai thoải mái làm việc khi biết mọi tin nhắn trao đổi đều có nguy cơ bị chụp lại và tung lên mạng. Sự đề phòng này không chỉ làm mất đi cơ hội học hỏi hiện tại, mà còn có thể thu hẹp những cánh cửa sự nghiệp trong tương lai.

Trưởng thành là khi nhận ra: Đồng nghiệp không có nghĩa vụ phải dễ thương với mình, họ chỉ có nghĩa vụ phối hợp để công việc chạy trôi chảy nhất mà thôi.