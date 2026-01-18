Vào bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam nhận được bao nhiêu tiền thưởng?

HHTO - U23 Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ tại VCK U23 châu Á 2026 khi xuất sắc giành quyền vào bán kết sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 UAE ở vòng tứ kết. Thành tích này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik nhận được những khoản tiền thưởng đáng kể từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các mạnh thường quân trong nước.

Khác với nhiều giải đấu cấp độ đội tuyển quốc gia, VCK U23 châu Á không có cơ chế trao tiền thưởng chính thức từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). AFC chỉ trao cúp, huy chương và các danh hiệu chuyên môn, không thưởng tiền mặt cho các đội vào bán kết hay chung kết. Vì vậy, toàn bộ tiền thưởng dành cho U23 Việt Nam đến từ nguồn trong nước.

Ngay sau chiến thắng kịch tính trước U23 UAE ở tứ kết, VFF đã quyết định thưởng nóng 1,2 tỷ đồng cho toàn đội nhằm ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ. Trước đó, U23 Việt Nam cũng đã được thưởng 1,9 tỷ đồng nhờ thành tích toàn thắng tại vòng bảng.

Các cầu thủ U23 Việt Nam. (Ảnh: Ted Trần)

Đáng chú ý, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đã quyết định thưởng "nóng" cho nhóm cầu thủ gồm Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Lý Đức và Quốc Cường - các cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL - mỗi người 50 triệu đồng. Ông chủ đội bóng phố Núi cũng tiếp tục công bố mức thưởng riêng dành cho các cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL. Mỗi cầu thủ sẽ nhận 100 triệu đồng nếu trận bán kết phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu và 200 triệu đồng nếu đội tuyển giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức.

Bên cạnh các khoản thưởng cá nhân, bầu Đức cũng dành phần thưởng tập thể 1 tỷ đồng cho toàn đội và cam kết nâng mức thưởng lên 2 tỷ đồng nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik giành quyền vào chơi trận chung kết.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, U23 Việt Nam đã nhận tổng cộng khoảng 4,1 tỷ đồng tiền thưởng sau khi lọt vào bán kết U23 châu Á 2026. Con số này có thể tiếp tục tăng lên nếu đội tuyển thi đấu thành công ở các trận đấu tiếp theo, bởi nhiều khoản thưởng bổ sung vẫn đang được các nhà tài trợ và mạnh thường quân cân nhắc.

Với phong độ ổn định, tinh thần thi đấu kiên cường cùng sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ người hâm mộ và các nhà tài trợ, U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục viết nên những cột mốc đáng nhớ tại đấu trường châu lục.