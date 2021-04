Trước scandal thao túng người yêu cũ, Seo Ye Ji từng có sự nghiệp đáng mơ ước thế nào?

HHT - Khi Seo Ye Ji vướng vào scandal thao túng người yêu cũ, netizen không giấu được tiếc nuối vì cô đang có sự nghiệp khởi sắc, danh tiếng trên đà bay cao.

Tân binh không ngừng cố gắng

Năm 2013, lần đầu tiên Seo Ye Ji ra mắt công chúng khi xuất hiện trong một quảng cáo của thương hiệu viễn thông Hàn Quốc. Nhan sắc nổi bật của Seo Ye Ji nhanh chóng gây ấn tượng, nhờ vậy mà cô được mời góp mặt trong sitcom hài nổi tiếng Ngôi sao khoai tây của đài cáp TvN dù chưa qua trường lớp đào tạo diễn xuất.

Thừa thắng xông lên, Seo Ye Ji liên tiếp nhận các vai diễn mới trong Người gác đêm, Người cha tuyệt vời. Dù diễn xuất chưa được đánh giá cao nhưng Seo Ye Ji dần được khán giả nhớ đến. Tuy chưa trở thành ngôi sao hay diễn viên thực lực thì Seo Ye Ji vẫn là cái tên được nhiều đạo diễn lựa chọn.

Sự xuất hiện đáng chú ý nhất của Seo Ye Ji trong những năm khởi đầu sự nghiệp là phim điện ảnh Bi kịch triều đại, bên cạnh nhiều tên tuổi hạng A của làng giải trí xứ Hàn. Năm 2015, Seo Ye Ji còn được fan K-Pop biết đến thông qua MV Let’s not fall in love của nhóm nhạc nổi tiếng BIG BANG.

Thành công chớm nở

Năm 2017 là cột mốc đáng ghi nhận của Seo Ye Ji khi cô bắt đầu đảm nhận những vai diễn có chiều sâu sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm diễn xuất. Trong năm đó, cô có tới hai bộ phim đáng chú ý là Lời cầu cứu và Another Way.

Nếu Lời cầu cứu mang đến một Im Sang Mi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn mạnh mẽ thì Another Way lại là câu chuyện chữa lành vết thương của cặp đôi nhân vật chính. Hai vai diễn này giúp khán giả có một cái nhìn khác về diễn xuất của Seo Ye Ji, mở ra con đường thành công cho nữ diễn viên.

Sau đó, Seo Ye Ji lại gây được dấu ấn khi hóa thân thành nữ luật sự chính trực, hết mực vì công lý trong bộ phim Luật sư vô pháp. Từ đây, Seo Ye Ji đã được công nhận là một diễn viên có thực lực. Tiếp theo đó, nữ diễn viên vẫn tiếp tục giữ vững phong độ diễn xuất với các vai diễn ấn tượng trong By Quantum Physics: A Nightlife Venture và Warning Do Not Play.

Tỏa sáng rực rỡ

Bước ngoặt cho sự nghiệp của Seo Ye Ji chính là vai nữ chính trong bộ phim Điên thì có sao khi cô tròn 30 tuổi. Điên thì có sao dễ dàng được sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại của ngôi sao Kim Soo Hyun sau 2 năm nhập ngũ. Thế nhưng vai diễn nhà văn lập dị Go Moon Young của Seo Ye Ji nhanh chóng gây ấn tượng, được quan tâm chẳng kém gì Kim Soo Hyun.

Tương tác của Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun cũng là điểm thu hút người xem và khiến nhiều fan hy vọng hai người sẽ thành đôi ngay cả khi bộ phim kết thúc. Sau thành công này, tên tuổi của Seo Ye Ji nhanh chóng gắn liền với biệt danh "điên nữ", giúp cô giành nhiều giải thưởng. Điên thì có sao cũng đưa Seo Ye Ji trở thành gương mặt quen thuộc khắp châu Á.

Sắp tới, phim điện ảnh Recalled mà Seo Ye Ji đóng vai chính có kế hoạch ra mắt. Nhưng vì bê bối thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun mà Seo Ye Ji đành phải rút khỏi sự kiện quảng bá phim. Với tình hình hiện tại, Recalled có khả năng sẽ bị tẩy chay vì Seo Ye Ji vẫn đang bị khán giả Hàn quay lưng.

Nhưng không chỉ phim Recalled mà chính sự nghiệp của Seo Ye Ji cũng đang đối mặt với khủng hoảng khi hàng loạt nhãn hàng ngưng hợp tác, khán giả chỉ trích, những sự cố trong quá khứ bị khui ra... Seo Ye Ji chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian, công sức mới có thể trở lại vị thế trước đây, thậm chí là chẳng bao giờ lấy lại được những gì đã mất.