Trước thềm khai giảng, các trường THPT tưng bừng chào đón hội tân binh cực hoành tráng

HHT - Để không khí trước thềm khai giảng thêm phần hứng khởi, nhiều trường THPT đã tổ chức một số hoạt động chào đón tân binh cực hoành tráng.

Lạc vào “mê cung đam mê” tại ngày hội CLB trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Bắt đầu năm học từ khá sớm nên các hoạt động chào đón tân học sinh tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã diễn ra từ những ngày đầu của tháng Bảy. Trong đó phải kể đến Club Fair - ngày hội các CLB được tổ chức vô cùng quy mô với hơn 20 CLB, đội nhóm của trường.

Ngày hội được tổ chức như một hội chợ với nhiều gian hàng CLB khác nhau từ học thuật cho đến các kỹ năng, hoạt động công tác xã hội, tha hồ cho các “khách hàng” 2K7 lựa chọn. Để thu hút “tân binh” tham quan gian hàng của mình, các CLB đã “vắt óc” nghĩ chiến lược riêng cho CLB mình.

Điển hình như CLB Hóa học biểu diễn những phản ứng hóa học đẹp mắt; CLB múa, hát góp vui bằng những màn trình diễn đẹp cả phần nhìn lẫn phần nghe. Một vài CLB còn “chiêu dụ” thành viên bằng những món đồ lưu niệm như sổ tay hay móc khóa mang dấu ấn riêng.

Ngoài Club Fair thì trường cũng tổ chức một buổi trò chuyện, thảo luận các chương trình học mới cho lứa 2K7 năm nay. Một số CLB của trường cũng tranh thủ tổ chức trại Hè giao lưu cho các bạn học sinh.

The Face Hùng Vương không drama nhưng vẫn tạo nên “cơn sốt”

Hòa cùng không khí chào đón tân học sinh của các trường trên khắp cả nước, trường THPT Hùng Vương (TP.HCM) cũng tạo ra một “cơn địa chấn” với chương trình The Face Hùng Vương, nhằm tạo ra sân chơi giao lưu, kết nối giữa các bạn học sinh cũng như tìm kiếm gương mặt đại diện cho khối 10. Chẳng cần phải drama ồn ào, The Face Hùng Vương vẫn nổi lên như một “cơn sốt” trong giới học sinh bởi dàn thí sinh “cực phẩm” qua từng năm.

Ngoài ra, tiêu chí chấm điểm cũng là một điểm khá đặc biệt của sự kiện này. Bởi lẽ ngoài ngoại hình ưa nhìn, các “gương mặt” còn phải hội tụ các yếu tố “tâm - trí - tài” và màu sắc cá nhân độc đáo để trở thành người đại diện cho toàn khối, từ đó đưa ra nhiều hoạt động thú vị cho năm học tới. Hiệu ứng khán giả cũng là một điểm nhấn to bự vì chỉ cần từ khóa The Face Hùng Vương thì các bạn đã like, share nhiệt tình cho cuộc thi này rồi.

Các thần dân trường đều đang đặt dép “hóng” xem ai sẽ là gương mặt đại diện của năm nay.

Trại K10 - nơi “Gia Định là Gia Đình”

Như thông lệ hằng năm, các bạn học sinh khối 10 của trường THPT Gia Định (TP.HCM) sẽ được chào đón bằng hội trại dành riêng cho khối 10, “Trại K10” vào ngay đầu năm học nhằm tạo ra những kỷ niệm đẹp giữa các bạn học sinh cũng như có cơ hội làm quen nhau trước thềm bước vào năm học mới. Điểm khác biệt giữa Trại K10 với những hội trại khác đó là Trại K10 tổ chức ở Thảo Cầm Viên. Địa điểm tổ chức này như một cơ hội để các bạn học sinh lớp 10 được mua vé về tuổi thơ, trở về với thiên nhiên tươi mát. Hơn thế nữa, các bạn còn được chiêm ngưỡng màn đồng diễn flashmob đến từ toàn thể BTC cùng 7749 hoạt động thú vị trong hội trại lần này.

Để tạo ra một hội trại với đầy ắp những kỷ niệm dành cho các bạn tân học sinh K7, BTC của hội trại đã làm việc cật lực. Bạn Ý Nhi (đại diện BTC Trại K10) chia sẻ: “Dù có những lúc kế hoạch không theo đúng dự tính ban đầu hay phải thức khuya, dậy sớm nhưng mình và tất cả thành viên trong BTC đều cảm thấy hạnh phúc vì có thể góp một phần nhỏ bé vào việc tạo nên bước đầu thật ấn tượng với các bạn học sinh khối 10 thông qua hội trại”.

Chuẩn bị sẵn sàng cho một năm học đầy hứng khởi

Đối với các bạn học sinh 2K7 thì đây là một năm học với nhiều “lần đầu” đang chờ các bạn trải nghiệm. Nào là lần đầu được làm học sinh cấp Ba, lần đầu được học chương trình mới, lần đầu được bước vào ngôi trường mới, bạn bè mới... Tất cả những điều đó càng khiến các tân binh nôn nao được đến trường hơn cả. Là một học sinh lớp 10, cô bạn Phương Anh (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) chia sẻ: “Mang tâm trạng háo hức, bản thân mình vô cùng nóng lòng chờ đến ngày tựu trường để bắt đầu cho hành trình cấp Ba đầy tươi đẹp tại ngôi trường mà mình đã cố gắng để đỗ vào. Trong khoảng thời gian nghỉ Hè, mình đã tìm hiểu hết 7749 các hoạt động tại trường cũng như sắm sửa đủ hành trang cho năm học sắp tới”.

Nếu 2K7 mong ngóng tới ngày tựu trường để gặp thầy, cô mới, bạn bè mới thì các “tiền bối” lại chất chứa những cảm xúc khác. Với lứa 2K5 thì buổi lễ khai trường này lần cuối tham dự với tư cách là một học sinh. Bạn Nguyên Hảo (lớp 12, trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng) bày tỏ sự tiếc nuối: “Lễ khai giảng năm nay với mình rất nhiều cảm xúc, bởi năm học đầu tiên của mình tại đây bị ảnh hưởng dịch bệnh nên trường không có lễ khai giảng trực tiếp. Vậy nên đây có lẽ là buổi khai trường đầu tiên và cuối cùng của mình dưới tà áo trắng”.

Ảnh: Lê Quý Đôn - Nhiệt Huyết Thiên Thanh,

Đoàn trường THPT Hùng Vương, Đoàn trường THPT Gia Định