Trước thềm phát hành album, Jung Kook BTS có kịp lập thêm kỷ lục khủng với "Seven"?

HHT - Ngày phát hành album solo đầu tay của Jung Kook đang đến gần, mọi thông tin liên quan tới em út BTS đang được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Sau khoảng thời gian ngắn tạm gác lại việc "hóng thính" nửa đêm để hưởng ứng màn hợp tác của Jung Kook và The Kid LAROI trong ca khúc "TOO MUCH", thì fan đã chính thức quay trở lại quỹ đạo với những tiết lộ chi tiết hơn về album.

Những thông tin liên quan tới album solo GOLDEN của Jung Kook (BTS) đang dần được tiết lộ, hâm nóng hơn nữa sự hào hứng của người hâm mộ trong thời gian chờ đón ngày album chính thức được phát hành.

Jung Kook thể hiện rõ sự đầu tư kỹ lưỡng dành cho GOLDEN, album có đa dạng thể loại âm nhạc từ Retro Punk, Folk-Pop, cho tới Pop ballad, Pop acoustic... hứa hẹn sẽ mang tới một màu sắc độc đáo riêng của Jung Kook.

Trong khi "đứa con út" Standing Next To You chỉ còn vài ngày nữa là ra đời, nhưng 2 single ra mắt trước đó Seven và 3D vẫn đang ăn nên làm ra trên các bảng xếp hạng. Đặc biệt, bản hit ra mắt solo Seven đang được người hâm mộ kì vọng sẽ phá vỡ kỉ lục ca khúc đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất trên nền tảng Spotify. Nếu đạt được thành tích này, Jung Kook sẽ thiết lập thêm một cột mốc lịch sử mới không còn gói gọn trong vòng tròn K-Pop.

Trước đó, TOO MUCH đã giúp Jung Kook trở thành nghệ sĩ solo châu Á đầu tiên sở hữu 3 bài hát lọt top 10 bảng xếp hạng toàn cầu của Spotify cùng một lúc, đồng thời đưa Seven trở lại vị trí đầu bảng.