Truy tìm bằng chứng giải đáp “bí ẩn” của Stranger Things 4: Will thuộc cộng đồng LGBTQ+?

HHT - Will Byers có phải là người đồng tính không? Đây đang là một trong những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất sau khi “Stranger Things” (Cậu Bé Mất Tích) mùa 4 phát sóng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung của Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) mùa 4.

Sau gần 3 năm bị trì hoãn bởi đại dịch COVID-19, Stranger Things (Cậu Bé Mất Tích) mùa 4 đã lên sóng 7 tập của phần 1 vào ngày 27/5 vừa qua trên Netflix. Mùa 4 được đánh giá là xứng đáng để chờ đợi, nội dung kịch tính và đen tối hơn, nhưng đồng thời cũng rất hấp dẫn, mang đến cuộc phiêu lưu mới và những khía cạnh trưởng thành mới của dàn nhân vật.

Stranger Things 4 mang đến nhiều câu hỏi bởi có nhiều vấn đề đã xuất hiện. Một trong số đó là Will Byers (Noah Schnapp) có phải là người đồng tính không? Các fan của Stranger Things đã chỉ ra một số chi tiết củng cố cho giả thuyết này.

Mike đã từng nói Will không thích con gái

Ở mùa 1, các nhân vật chính của Stranger Things chỉ là những cô cậu bé, nhưng theo dòng thời gian họ đã lớn lên rất nhiều, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở tính cách và bắt đầu phát triển các mối quan hệ.

Trong nhóm bạn 4 người, khi Mike (Finn Wolfhard) hẹn hò cùng Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas gắn bó với Max, Dustin yêu xa với Suzie, thì riêng Will vẫn lẻ loi. Điều này chỉ ra rằng có thể hiện tại Will vẫn chưa có cảm xúc với ai, hoặc người mà cậu có tình cảm là người không dễ dàng để cậu thú nhận.

Trong Stranger Things mùa 3, khi các thành viên trong nhóm bạn bắt đầu hẹn hò thì Will lạc lõng hẳn. Cậu chỉ muốn mọi thứ quay trở lại như lúc đầu, khi nhóm bạn cùng nhau chơi trò Dungeons và Dragons. Mâu thuẫn dâng cao, dẫn đến một cảnh Mike và Will cãi nhau. Will nói rằng việc Mike hẹn hò với Eleven đã phá hủy nhóm bạn. Khi đó, Mike đã hét lên: “Không phải do tớ mà cậu không thích con gái”.

Nay khi mùa 4 lên sóng, chi tiết này đã được đào lại, và các fan của Stranger Things đặt câu hỏi rằng phải chăng Mike đã nhận ra điều gì đó, vì cậu là bạn thân nhất của Will, là người hiểu Will nhất.

Thêm một chi tiết dường như củng cố việc “Will không thích con gái” là ở lớp học mới tại California, có một cô bạn học “thả thính” Will. Phản ứng của cậu gần như là khó chịu và từ chối.

Bức tranh bí ẩn của Will

Trong Stranger Things mùa 4, Eleven đã đi khỏi thị trấn Hawkins sau các sự kiện đau lòng ở cuối mùa 3, cùng cả nhà Will đến California bắt đầu một cuộc sống mới. Trong lá thư gửi cho Mike - lúc này cậu vẫn đang ở Hawkins, Eleven kể rằng Will vẽ rất nhiều, nhưng không cho cô bé xem cậu vẽ gì. Eleven đoán rằng Will vẽ cho một cô gái, một người mà Will thích.

Khi Mike đến California thăm Eleven và Will, Will đã rất hào hứng và cậu đã cầm theo bức tranh đó đến sân bay đón Mike. Có lẽ Will định tặng bức tranh đó cho Mike, nhưng cuối cùng cậu đã không làm. Ở một cảnh sau đó, khi rời nhà cùng Mike và anh trai Jonathan để đến thị trấn Hawkins, trốn khỏi sự truy đuổi của các đặc vụ bí ẩn, Will đã cuộn bức tranh bỏ vào hành lý mang theo. Chi tiết này chứng tỏ rằng nó rất quan trọng.

Có thể Eleven đã đoán đúng và đoán sai về bức tranh này. Đúng là Will đã vẽ bức tranh đó cho người mà mình thích, nhưng sai ở chỗ người đó không phải là một cô gái.

“Anh hùng” của Will là người đồng tính

Trong giờ thuyết trình trên lớp, mọi người phải nói về một người hùng lịch sử, Eleven đã chọn bố nuôi của mình - chú Jim Hopper. Mặc dù phần thuyết trình của Will không xuất hiện, nhưng các fan tinh ý nhận ra Will đã chọn người hùng của cậu là Alan Turing trong một cảnh cậu cầm bài tập của mình đi cùng Eleven. Alan Turing là chuyên gia giải mật mã trong Thế Chiến II, người đã bị kết tội vì có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác.

Cũng trong Stranger Things 4, trong một cuộc trò chuyện với Mike, Will nói rằng cậu thấy mở lòng để nói lên cảm xúc thật là một việc đáng sợ, nhất là với người mình quan tâm nhất. Bởi “nhỡ đâu người đó không thích sự thật?”, và khi đó Will hướng ánh mắt về phía Mike. Khá chắc chắn rằng Will có một “sự thật” không dễ mở lòng, bởi cậu sợ người mà mình quan tâm nhất sẽ không thích điều đó.

Có lẽ đáp án cho câu hỏi Will có phải là người đồng tính hay không, người Will thích có phải là Mike không, sẽ được giải đáp trong 2 tập cuối của Stranger Things 4 lên sóng vào 1/7 tới. Hoặc ít nhất, sẽ có thêm những tình tiết mới để bồi đắp cho giả thuyết này và thực sự được giải đáp rõ ràng trong mùa thứ 5, cũng là mùa cuối kết thúc toàn bộ loạt phim.

Stranger Things đã cho thấy mình là một series hay về lứa tuổi thiếu niên. Không chỉ thu hút người xem bởi yếu tố siêu nhiên, những con quái vật, bộ phim còn đặt ra các vấn đề mà bất kỳ ai cũng phải đối mặt khi đến tuổi dậy thì như giới tính, xu hướng tính dục… Hành trình khám phá chính bản thân mình cũng nan giải, thậm chí khó khăn chẳng kém gì việc phải chiến đấu với các con quái vật. Trải qua những trăn trở và đấu tranh, mỗi nhân vật sẽ tìm thấy được chính bản thân mình, hiểu rõ mình là ai, và từ đó thực sự trưởng thành.