Từ đêm nay 3/11, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa, nơi thấp nhất xuống dưới 13 độ

HHT - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay (3/11), các tỉnh miền Bắc chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này nên từ đêm nay, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi. Từ ngày mai, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của không khí lạnh nên hiện nay, các tỉnh miền Bắc cũng như khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh duy trì tình trạng quang mây về đêm và sáng.

Do sự mất nhiệt của không khí lạnh và sự bức xạ của mặt đất sẽ làm cho nhiệt độ đêm và sáng ở Bắc Bộ sẽ giảm sâu, nhiệt độ vùng núi có khả năng xuống dưới 13 độ C; vùng đồng bằng xuống 17 - 18 độ C, trời chuyển rét về đêm và sáng.

"Tuy nhiên, trong ngày trời nắng sớm nên nhiệt độ sẽ tăng cao lên 28 đến 31 độ C, kèm theo đó là tình trạng hanh khô khi độ ẩm giảm thấp" - ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phân tích.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưởng dự báo, khoảng ngày 4 - 5/11 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường. Dưới tác động của đợt lạnh tăng cường khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng và Quảng Nam có khả năng xuất hiện đợt mưa rào và dông trên diện rộng trong ngày 4/11 và ngày 5/11, có thể kéo dài sang ngày 6/11. Tuy nhiên, đợt mưa này không lớn, phổ biến từ 70mm đến hơn 100mm, kéo dài trong khoảng 2 ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý do tác động của không khí lạnh gió trên Vịnh Bắc Bộ cũng như khu vực biển ở Trung Bộ duy trì gió mạnh cấp 5, cấp 6, ở khu vực Trung Bộ trên cấp 6 nên sóng biển cao trên 2m gây ra tình trạng biển động.