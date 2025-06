Từ Kim Phút Kim Giờ đến Không Đau Nữa Rồi, dàn Anh Trai - Em Xinh gặp cùng "kiếp nạn"

HHT - Ca khúc "Không Đau Nữa Rồi" trong Live stage 2 của Em Xinh "Say Hi" đang trở thành chủ đề khiến netizen bàn luận sôi nổi.

Round 1 của Live stage 2 của Em Xinh Say Hi mang đến 4 tiết mục với 4 màu sắc âm nhạc khác nhau: Hề (đội Phương Mỹ Chi), Red Flag (đội Bích Phương), We Belong Together (đội Miu Lê) và Không Đau Nữa Rồi (đội 52Hz). Sau vòng thi đấu đầu tiên, đội của 52Hz với ca khúc ballad duy nhất đang tạm thời dẫn đầu.

Với những song-writer mạnh về ballad như 52Hz và Orange, thông điệp chữa lành sau chia tay trong ca khúc gốc được phát triển phức tạp, có chiều sâu. Kết hợp cùng đoạn Rap của Pháp Kiều với ý tưởng như một lời hồi đáp của nhân vật nữ trong hit Hào Quang, ca khúc Không Đau Nữa Rồi mang đến một "đường dây cảm xúc" khá chặt chẽ, giàu tính tự sự, dễ tạo được sự đồng cảm.

Tuy nhiên, sau khi lên sóng, phần trình diễn này lại tạo nên một cuộc tranh cãi lớn, nhất là khi trước đó, bản demo do Bùi Trường Linh sáng tác đã "làm mưa làm gió" TikTok suốt nhiều ngày qua. Không ít khán giả hụt hẫng khi phần điệp khúc bắt tai của bản gốc không được giữ lại.

Bên cạnh đó, ý tưởng kết hợp với Hào Quang - một "siêu hit" trong Anh Trai Say Hi cũng bị nhận xét là "chưa tới", không phù hợp với tinh thần chung của bài hát. Trước những tranh luận từ netizen, tác giả của Không Đau Nữa Rồi - ca/nhạc sĩ Bùi Trường Linh đã công khai thể hiện sự yêu thích, kêu gọi "bế" phiên bản mới này lên Top 1 Trending.

Tranh cãi này cũng gợi nhiều liên tưởng đến ca khúc Kim Phút, Kim Giờ trong Live stage 4 của Anh Trai Say Hi. Khi đó, 4 "anh trai" là HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Negav, HURRYKNG và Isaac đã mang đến một phiên bản hoàn toàn khác biệt so với demo gốc, từ đó nhận về không ít bình luận trái chiều. Bên cạnh đó, không ít khán giả cảm thấy lo lắng cho Gã Săn Cá - ca khúc thi đấu vòng 2 của team 52Hz - khi bản demo bài hát này cũng đang "gây bão" mạng xã hội.

Nhìn chung, cả Anh Trai - Em Xinh đều gặp cùng một thách thức: Sự kỳ vọng lớn từ khán giả khi bản demo có sức lan toả tự thân mạnh mẽ. Việc phiên bản cuối cùng có nhiều sự khác biệt, thậm chí khác hoàn toàn ý tưởng ban đầu không phải là điều quá xa lạ trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Song, điều này cũng đòi hỏi các nghệ sĩ phải có sự tính toán kỹ lưỡng để tạo nên một phiên bản final vừa không quá lạc lõng so với tinh thần gốc, vừa đủ sức bứt phá khỏi "cái bóng" của demo.