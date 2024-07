Từ mai miền Bắc tăng nhiệt, Hà Nội nóng ẩm, nhiệt độ cao nhất lên đến bao nhiêu?

HHT - Trong cuối tuần này, nhiệt độ ở miền Bắc tăng dần. Tại Hà Nội, độ ẩm cũng tăng nên trời nóng ẩm, oi bức, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên đến mức nào?

Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc đã hết mưa vào hôm nay, 5/7. Mưa gần như chỉ còn xảy ra ở Tây Bắc Bộ, chủ yếu là mưa nhỏ đến mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Tại đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, có thể có mưa rải rác nhưng nếu có chỉ là mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất vào trưa và chiều nay ở Hà Nội là khoảng 39 - 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc thấp hơn một chút.

Từ mai, 6/7, gần như toàn miền tăng nhiệt. Nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội sẽ lên mức 41 - 42oC. Ở các tỉnh thành khác, trời cũng nóng hơn: Hải Phòng 40oC, Nam Định 42oC, Bắc Ninh 42oC... Nhiệt độ ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ lên đến khoảng 36oC.

Nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục tăng 1 - 2oC vào ngày Chủ Nhật, 7/7, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội và các khu vực lân cận lên mức 41 - 42oC.

Đáng chú ý là trong cuối tuần này, không chỉ nhiệt độ mà cả độ ẩm ở miền Bắc cũng cao. Từ tối muộn đến sáng sớm, độ ẩm lên trên 90%, độ ẩm lúc thấp nhất trong ngày (buổi trưa và chiều) cũng ở mức trên dưới 70%. Trời nóng ẩm tạo cảm giác oi bức, người dân nên chú ý uống nhiều nước, nếu có thể thì tránh ở ngoài trời lâu.

Từ khoảng thứ Ba tuần sau, 9/7, miền Bắc có khả năng có nắng nóng diện rộng, một số nơi có thể sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt (nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên).